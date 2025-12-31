Levnější výkon. Qualcomm představil Snapdragon X2 Plus pro dostupnější notebooky

Qualcomm během veletrhu CES 2026 oznámil nový procesor Snapdragon X2 Plus. Jde přitom o nástupce modelu X Plus z roku 2024, jenž cílí na uživatele, kteří hledají vyvážený poměr ceny, výkonu a výdrže baterie.
Snapdragon X2 Plus je každopádně postavený na třetí generaci CPU Oryon s 3nm výrobním procesem a disponuje integrovaným NPU o výkonu až 80 TOPS, který Qualcomm označuje za nejlepší v oblasti notebooků. Čip přitom bude dostupný ve dvou verzích – 10jádrové a 6jádrové. 10jádrová varianta má celkem 34 MB cache, maximální frekvenci 4 GHz a GPU X2-45 s taktem až 1,7 GHz. Oproti tomu 6jádrová varianta nabídne 22 MB cache, stejnou frekvenci 4 GHz, ale GPU taktované jen na 900 MHz.
Jak dodává gsmarena.com, obě verze podporují LPDDR5X RAM, mají stejnou NPU a Qualcomm slibuje, že výkon na baterii nebude klesat. Výrobce rovněž uvádí, že první notebooky s novým procesorem X2 Plus se na trhu objeví do konce června 2026.
„Moderní profesionálové a tvůrci chtějí dělat více, tvořit více a posouvat hranice generativní umělé inteligence a celodenní výdrže. Platforma Snapdragon X2 Plus poskytuje výkon, efektivitu a inteligenci, které umožňují překonat jejich ambice a zároveň učinit každý zážitek rychlejší a osobnější,“ řekl Kedar Kondap, senior viceprezident a generální ředitel divize výpočetní techniky a herní technologie ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc.
Podle Qualcommu je novinka až o 35 % rychlejší v jednojádrovém výkonu než její předchůdce a přitom spotřebuje o 43 % méně energie. Doplňme, že podporuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, volitelně 5G a umožní nasadit až 128 GB operační paměti.
|Vlastnost
|Specifikace
|CPU
|3. generace Oryon, 3nm výrobní proces, dostupné 10jádrové a 6jádrové verze
|Frekvence CPU
|Až 4 GHz
|Cache
|10jádrová varianta: 34 MB, 6jádrová varianta: 22 MB
|GPU
|X2-45, 10jádrová varianta: 1,7 GHz, 6jádrová varianta: 900 MHz
|NPU
|80 TOPS, stejná pro obě verze
|Paměť
|LPDDR5X, podpora až 128 GB RAM
|Bezdrátové technologie
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, volitelně 5G
|Plánované uvedení
|Do konce června 2026