Nejoriginálnější mobil roku? Zkusili jsme Unihertz Titan 2 Elite s QWERTY klávesnicí

Telefony s hardwarovou QWERTY klávesnicí mají svá nejlepší léta zřejmě za sebou. Vše pomyslně stvrdil zánik BlackBerry, což byla původem kanadská značka proslavená právě takovými telefony. Poslední dobou se však zdá, že by přeci jen mohlo pár takových zařízení vzniknout a tím uspokojit poptávku menší skupiny zákazníků. V loňském roce jsme slyšeli například o Unihertz Titan 2 a letos o zajímavém komunikátoru Clicks Communicator. Oba pojí právě fyzická QWERTY klávesnice.
Zmíněná značka Unihertz mezi fanoušky hardwarových klávesnic způsobila menší pozdvižení postupným odhalováním dalšího modelu, který se nazývá Titan 2 Elite. A právě ten jsme si mohli vyzkoušet na právě probíhajícím veletrhu MWC 2026 v Barceloně.
Název novinky dává tušit, že vychází z loňského modelu Titan 2, avšak výrobce výrazně přepracoval vzhled. Díky tomu vypadá model s přídomkem Elite výrazně moderněji. Není tak přerostlý a má zakulacené rohy. Jak si ale můžete povšimnout, aby se vše do telefonu vešlo, tloušťka poměrně narostla. I tak se mobil drží opravdu pohodlně.
Čelní strana je rozložena na zhruba dvě části. Tu horní si pro sebe uzmul 4,03" displej. To sice není mnoho, ale s ohledem na přítomnost klávesnice jde o fajn hodnotu. Jedná se o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí. V nastavení si můžete vybrat mezi 60, Hz, 90 Hz, 120 Hz a automatickou volbou.
V o něco menší části se nachází kompletní QWERTY klávesnice, tlačítka mají příjemná zdvih a jistý stisk. Kromě klasických písmen jsou zde i tlačítka pro ovládání samotného prostředí, avšak je jen na vás, zda využijete je, nebo gesta přímo na displeji. Přidanou hodnotou budiž to, že blok s klávesnicí slouží i jako praktický touchpad. To se skutečně povedlo vymyslet velmi dobře.
O chod zajímavého mobilu se stará procesor MediaTek Dimensity 7400 společně s 12GB operační pamětí. Pro vaše data je pak připravena 256GB interní paměť. Prostředí má na starost nejnovější Android 16, který na vystaveném kousku fungoval velmi svižně. Výrobce navíc slibuje velmi solidní podporu, která bude čítat 4 velké aktualizaci (až po Android 20) a celkem 5 let bezpečnostních záplat, tedy až do roku 2031.
Ačkoliv se mobil tváří jako spíše pracovní, nebo primárně komunikační stroj, nezapomněl ani na fotoaparáty. Záda jsou osazena 50megapixelovým hlavním snímačem a 50megapixelovým teleobjektivem s možností dvojnásobného bezztrátového přiblížení. V průstřelu displeje je připravena 32megapixelová čelní kamerka. V další výbavě nebude chybět podpora 5G či USB-C konektor. Skrze něj budete mobil nabíjet, a to výkonem až 33 W. Baterie uvnitř těla má kapacitu 4 050 mAh, což je s ohledem na malý displej dobrá hodnota.
Unihertz Titan 2 Elite prozatím nebude zcela běžně dostupný. Výrobce v průběhu března spustí kampaň na Kickstarteru, kde si telefon budete moci předobjednat. Až následný zájem ze strany největších fanoušků tak zřejmě rozhodně o případné budoucnosti.
Technické parametry UniHertz Titan 2 EliteKompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
|Displej
|AMOLED, 4,03" (1 200 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 050 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|Q2 2026, ?