mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejoriginálnější mobil roku? Zkusili jsme Unihertz Titan 2 Elite s QWERTY klávesnicí

MWC 2026
Michal Pavlíček
Nejoriginálnější mobil roku? Zkusili jsme Unihertz Titan 2 Elite s QWERTY klávesnicí
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Mobil láká 4,03" AMOLED displejem se 120 Hz
  • Výkon mu dodává procesor Dimensity 7400 s 12GB RAM
  • Hardwarová klávesnice poslouží i jako touchpad
  • Předobjednávky se spustí v březnu na Kickstaerteru

Telefony s hardwarovou QWERTY klávesnicí mají svá nejlepší léta zřejmě za sebou. Vše pomyslně stvrdil zánik BlackBerry, což byla původem kanadská značka proslavená právě takovými telefony. Poslední dobou se však zdá, že by přeci jen mohlo pár takových zařízení vzniknout a tím uspokojit poptávku menší skupiny zákazníků. V loňském roce jsme slyšeli například o Unihertz Titan 2 a letos o zajímavém komunikátoru Clicks Communicator. Oba pojí právě fyzická QWERTY klávesnice.

UniHertz Titan 2 EliteUniHertz Titan 2 EliteUniHertz Titan 2 EliteUniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
Na celou obrazovku

Zmíněná značka Unihertz mezi fanoušky hardwarových klávesnic způsobila menší pozdvižení postupným odhalováním dalšího modelu, který se nazývá Titan 2 Elite. A právě ten jsme si mohli vyzkoušet na právě probíhajícím veletrhu MWC 2026 v Barceloně.

UniHertz Titan 2 Elite
Unihertz Titan 2 Elite vypadá jako malá cihlička

Název novinky dává tušit, že vychází z loňského modelu Titan 2, avšak výrobce výrazně přepracoval vzhled. Díky tomu vypadá model s přídomkem Elite výrazně moderněji. Není tak přerostlý a má zakulacené rohy. Jak si ale můžete povšimnout, aby se vše do telefonu vešlo, tloušťka poměrně narostla. I tak se mobil drží opravdu pohodlně.

UniHertz Titan 2 Elite
Vzhledem i komfortem se snaží v duchu navázat na dávné mobily BlackBerry

Čelní strana je rozložena na zhruba dvě části. Tu horní si pro sebe uzmul 4,03" displej. To sice není mnoho, ale s ohledem na přítomnost klávesnice jde o fajn hodnotu. Jedná se o AMOLED panel se 120Hz obnovovací frekvencí. V nastavení si můžete vybrat mezi 60, Hz, 90 Hz, 120 Hz a automatickou volbou.

UniHertz Titan 2 Elite
Více než 4" AMOLED displej zabírá takřka maximum možného prostoru

V o něco menší části se nachází kompletní QWERTY klávesnice, tlačítka mají příjemná zdvih a jistý stisk. Kromě klasických písmen jsou zde i tlačítka pro ovládání samotného prostředí, avšak je jen na vás, zda využijete je, nebo gesta přímo na displeji. Přidanou hodnotou budiž to, že blok s klávesnicí slouží i jako praktický touchpad. To se skutečně povedlo vymyslet velmi dobře.

UniHertz Titan 2 Elite
Klávesnice poslouží i jako touchpad

O chod zajímavého mobilu se stará procesor MediaTek Dimensity 7400 společně s 12GB operační pamětí. Pro vaše data je pak připravena 256GB interní paměť. Prostředí má na starost nejnovější Android 16, který na vystaveném kousku fungoval velmi svižně. Výrobce navíc slibuje velmi solidní podporu, která bude čítat 4 velké aktualizaci (až po Android 20) a celkem 5 let bezpečnostních záplat, tedy až do roku 2031.

UniHertz Titan 2 Elite
Na zádech je dvojice 50megapixelových fotoaparátů

Ačkoliv se mobil tváří jako spíše pracovní, nebo primárně komunikační stroj, nezapomněl ani na fotoaparáty. Záda jsou osazena 50megapixelovým hlavním snímačem a 50megapixelovým teleobjektivem s možností dvojnásobného bezztrátového přiblížení. V průstřelu displeje je připravena 32megapixelová čelní kamerka. V další výbavě nebude chybět podpora 5G či USB-C konektor. Skrze něj budete mobil nabíjet, a to výkonem až 33 W. Baterie uvnitř těla má kapacitu 4 050 mAh, což je s ohledem na malý displej dobrá hodnota.

UniHertz Titan 2 EliteUniHertz Titan 2 EliteUniHertz Titan 2 EliteUniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
UniHertz Titan 2 Elite
Na celou obrazovku

Unihertz Titan 2 Elite prozatím nebude zcela běžně dostupný. Výrobce v průběhu března spustí kampaň na Kickstarteru, kde si telefon budete moci předobjednat. Až následný zájem ze strany největších fanoušků tak zřejmě rozhodně o případné budoucnosti.

Technické parametry UniHertz Titan 2 Elite

Kompletní specifikace
Konstrukce? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: klasická, odolnost: ne
DisplejAMOLED, 4,03" (1 200 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
ChipsetMediaTek Dimensity 7400, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 050 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ2 2026, ?
, ,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze