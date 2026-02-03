mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
10
Nový král fotografií? Vivo X300 Ultra bylo oznámeno pro celý svět
Fotografie: Vivo
  • Vivo na MWC 2026 poodhalilo model X300 Ultra a potvrdilo jeho globální dostupnost
  • Novinka láká na 400mm ZEISS teleobjektiv a profesionální filmařský rám Camera Cage

Vivo využilo letošní barcelonský veletrh MWC k poodhalení svého nadcházejícího vlajkového modelu Vivo X300 Ultra, který má ambici definovat nové standardy mobilního fotografování. Nešlo o finální premiéru, ale o první oficiální představení klíčových technologií, které tento mobil nabídne v průběhu roku při svém vstupu na globální trhy.

Vivo X300 Ultra

Středobodem pozornosti se stal revoluční teleobjektiv Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, který jako zatím jediný rozšiřující 400mm objektiv na trhu slibuje profesionální optickou kvalitu v kompaktním provedení. Díky certifikaci APO a podpoře plného 200megapixelového optického výstupu dokáže systém zajistit čistý obraz i při extrémním digitálním ořezu odpovídajícím ohnisku 1600 mm. Perfektní stabilitu a přesnost při náročných záběrech má zaručit pokročilá stabilizace obrazu na úrovni gimbalu spolu s technologií sledování pohybu.

Kromě samotné optiky Vivo demonstrovalo také profesionální kamerový rám Camera Cage, který je navržen pro maximální využití video schopností modelu X300 Ultra. Toto rozšiřitelné příslušenství obsahuje řadu montážních bodů a rychloupínacích portů pro integraci dalších doplňků, zatímco dvojitý úchop zajišťuje stabilitu při natáčení z ruky.

Pro náročné tvůrce jsou v rámu integrována fyzická tlačítka pro ovládání závěrky i zoomu a vestavěný víceúrovňový chladič, který udržuje špičkový výkon zařízení i během záznamu videa ve vysokém rozlišení, tedy ve 4K či 8K. Vivo X300 Ultra bude jednoznačně aspirovat na pomyslný titul fotografického krále mezi mobilními telefony pro rok 2026 a nezbývá než doufat, že se s ním co nejdříve setkáme i na českém trhu.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 15:47
No nároční tvůrci si určitě nekoupí tuhle zrůdnost. Nároční tvůrci používají techniku úplně jiné kvality. A další alternativa k té technice je samotný iPhone s připojeným hadrem kvůli ProRes videu a malým rozměrům. Přesně opačná ideologie této srandy. 😃

Ale jinak samotný telefon vypadá na fajn strojek. Sem zvědavej na OPPO a hlavně ceny.
Petr Zitka
Petr Zitka
Značka Vivo má jednu obrovskou konkurenční výhodu.
Velmi ji záleží na kvalitě foťáků a neustále jí vylepšují. I během života daného modelu prostřednictvím aktualizací.
Například hodně kritizované upravování obličejů se po poslední aktualizaci zlepšilo tak, že už není téměř patrné.
I obyčejné Vivo X300 už teď fotí tak, že je čím dál těžší najít nějakou chybu.
