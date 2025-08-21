Když hodinky volají z hor. Qualcomm představil Snapdragon W5 Gen 2

Qualcomm oficiálně představil druhou generaci svých čipů pro chytré hodinky – Snapdragony W5 Gen 2 a W5+ Gen 2. Přichází více než tři roky po první generaci a zaměřují se především na bezpečnost a konektivitu. Výkonové parametry zůstávají stejné, ale přibývá zásadní novinka – možnost komunikace přes satelitní síť NB-NTN.
Nouzová komunikace i bez mobilní sítě
Snapdragon W5 Gen 2 jako první platforma pro nositelná zařízení umožňuje posílání a přijímání zpráv přes satelit. Qualcomm využívá řešení Skylo, díky kterému mohou uživatelé kontaktovat například záchranné složky i v místech bez mobilního signálu. „S platformami Snapdragon W5+ a W5 Gen 2 nadále upevňujeme naše vedoucí postavení v oblasti nositelných technologií tím, že umožňujeme Wear OS stát se prvním operačním systémem s integrací NB-NTN,“ uvedl Dino Bekis, viceprezident a generální manažer divize Wearables & Mixed Signal Solutions ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc. „Tato technologie umožní uživatelům zůstat ve spojení i v těch nejodlehlejších lokalitách a posílat či přijímat kritické zprávy prostřednictvím satelitu. Tato inovace podtrhuje náš závazek zajistit spolehlivější komunikaci a vyšší úroveň bezpečnosti díky integraci pokročilých satelitních technologií do platforem pro nositelná zařízení.“
Druhou významnou novinkou je technologie Location Machine Learning 3.0, která zvyšuje přesnost GPS určování polohy až o 50 % oproti předchozí generaci. V praxi by to mělo pomoci zejména v hustě zastavěných městech nebo v horských údolích.
Jak dodává 9to5google.com, Qualcomm také zmenšil modemovou část (RF Front End) přibližně o 20 %. Díky tomu zabírá méně prostoru, spotřebuje méně energie, a výrobci tak mohou navrhovat tenčí zařízení, případně nasadit větší baterii.
Stejný výkon, dvě varianty
Z hlediska výkonu zůstává W5 Gen 2 beze změn. Čipset je vyráběn 4nm technologií a disponuje čtyřmi jádry Cortex-A53. Varianta W5+ Gen 2 přidává úsporný koprocesor (22nm M55), který se stará o méně náročné úlohy a šetří baterii.
Debut v Pixel Watch 4
Prvním zařízením s novým čipem jsou Google Pixel Watch 4, představené na akci Made by Google, včera. Google využil základní variantu W5 Gen 2, další hodinky ale jistě budou následovat.
„Jsme nadšení, že nový Google Pixel Watch 4 pohání Snapdragon W5 Gen 2, který přináší vysoký výkon, skvělé uživatelské zážitky a potenciálně i život zachraňující funkce,“ uvedl Sandeep Waraich, ředitel produktového managementu pro Google Wearables. „U chytrých hodinek jsou klíčové parametry jako výkon, efektivita a konektivita, které musí bezchybně fungovat v jakémkoli prostředí. Nová platforma v kombinaci s Wear OS 6 splňuje všechny tyto požadavky – a být prvními hodinkami na trhu s nouzovou satelitní komunikací je obrovský krok vpřed v rámci naší sady bezpečnostních funkcí.“