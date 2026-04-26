Qualcomm představil Snapdragony 6 Gen 5 a 4 Gen 5. Proč jsou tak kontroverzní?

Qualcomm oficiálně rozšiřuje své portfolio o čipsety Snapdragon 6 Gen 5 a Snapdragon 4 Gen 5. Výrobce se tentokrát zaměřil především na optimalizaci uživatelského rozhraní, prodloužení výdrže baterie a posílení herního výkonu.
Srdcem vyššího modelu Snapdragon 6 Gen 5 je každopádně nová architektura CPU, která opouští dřívější koncept jednoho dominantního jádra ve prospěch čtyř výkonných jader s taktem až 2,6 GHz. Grafický čip Adreno si pak polepšil o 21 %, což doplňují technologie jako Snapdragon Game Super Resolution pro efektivní upscaling obrazu. Celková energetická efektivita se díky optimalizacím 4nm výrobního procesu u TSMC údajně zvedla o 8 %.
Největší důraz však Qualcomm klade, minimálně v tiskové zprávě, na uživatelský zážitek, který má optimalizovat technologie Snapdragon Smooth Motion UI. Tento systém má eliminovat nepříjemné mikro-záškuby při skrolování a zrychlit spouštění aplikací až o pětinu. Přestože čip podporuje moderní standardy jako Wi-Fi 7 nebo Bluetooth 6.0, výrobce se nevyhnul kontroverzním rozhodnutím. Jak si totiž všimli kolegové z gsmarena.com, chybí například podpora sítí mmWave a rychlý standard USB 3.2 byl nahrazen zastaralým rozhraním USB 2.0.
Větší nárůst hrubé síly nicméně hlásí Snapdragon 4 Gen 5, určený pro základní modely telefonů. Jeho grafický procesor Adreno nabízí o 77 % vyšší výkon než předchozí generace. Qualcomm dky tomu hrdě prohlašuje, že jde o historicky první čip řady 4, který je schopen zvládnout plynulé hraní při 90 snímcích za sekundu. Do této kategorie se navíc poprvé dostává podpora nahrávání 4K videa a možnost využívat displeje s obnovovací frekvencí až 144 Hz.
Tento výkonnostní skok je však něčím vykoupen, neboť Snapdragon 4 Gen 5 totiž na rozdíl od svého předchůdce nepodporuje moderní paměti LPDDR5 a vrací se ke staršímu standardu LPDDR4X. Podobné ústupky najdeme i v oblasti GPS, kde zmizelo pásmo L2, stejně jako u zvukových kodeků, kde již nefiguruje aptX Lossless.
První chytré telefony osazené novou generací procesorů by se měly na pultech obchodů objevit již v druhé polovině letošního roku. Qualcomm rovnou potvrdil spolupráci s čínskými výrobci jako Honor, Oppo, Realme a Redmi.
