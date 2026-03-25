mobilenet.cz na sociálních sítích

Qualcomm na podzim představí 2nm procesory. Co zvládnou Snapdragony 8 Elite Gen 6?

Michal Pavlíček
Fotografie: Qualcomm
  • Odhalit by se měly procesory Snapdragon 8 Elite Gen 6 a Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
  • Bude se jednat o osmijádrové procesory

Už v průběhu podzimu by měl Qualcomm představit celou řadu špičkových mobilních procesorů. První podrobnosti o nich přináší informátor Digital Chat Station (viz weibo.cn). Očekávat údajně můžeme model s označením SM8950, což by měl být Snapdragon 8 Elite Gen 6 a dále model SM8955, který má představovat ještě lepší Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Snapdragon 8 Elite

Oba procesory mají být postavené na 2nm výrobním procesu a disponovat osmi jádry v sestavě 2+3+3. Snapdragon 8 Elite Gen 6 má nabízet grafický akcelerátor Adreno 845 a podporu až 4 × 16 MB operační paměti typu LPDDR5X. Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro má mít výkonnější grafiku Adreno 850 a až 4 × 24 MB operační paměti typu LPDDR6.

Přečtěte si také

K představení by mělo dojít v průběhu podzimu, což je tradiční termín, neboť nejmodernější procesory od Qualcommu využívají například vlajkové lodě Xiaomi či Honoru, které se minimálně pro čínský trh představují ještě před Vánoci. Současně se dle spekulací dočkáme ještě procesoru Snapdragon 8 Gen 6, avšak ten bude určen spíše pro modely vyšší střední třídy.

weibo.cn, ,
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze