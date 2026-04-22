Špatná zpráva? Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 bude možná vyrábět Samsung

Marek Vacovský
Fotografie: Qualcomm
  • Qualcomm jedná se Samsungem o výrobě Snapdragonu 8 Elite Gen 6
  • Šlo by o návrat po třech letech, mezitím výrobu zajišťovalo TSMC
  • Samsung se nicméně dušuje, že má vyřešené dřívější problémy s výtěžností i přehříváním

Generální ředitel Qualcommu Cristiano Amon byl tento měsíc spatřen v Jižní Koreji na jednáních se zástupci Samsung. Hlavním tématem má být podle zpráv jihokorejského ekonomického deníku Hankyung potenciální spolupráce na výrobě nadcházejícího čipu Snapdragon 8 Elite Gen 6, a to pomocí pokročilého 2nm výrobního procesu.

Nejde nicméně o nové téma, protože už během veletrhu CES 2026 Amon potvrdil, že Qualcomm se Samsungem o výrobě čipů jedná. Jak ale dodávají kolegové z gsmarena.com, aktuální schůzky ale naznačují, že rozhovory pokračují a mohly by směřovat ke konkrétní dohodě.

Pokud by Qualcomm skutečně přešel k Samsungu, šlo by o významný obrat. Od roku 2022 totiž výrobu svých vlajkových čipů svěřuje primárně společnosti TSMC. Důvodem tehdejší změny byly především problémy Samsungu s výtěžností výroby a také s přehříváním čipů. Podle aktuálních informací ale Samsung tyto slabiny odstranil a znovu si buduje důvěru velkých partnerů. K návratu Qualcommu zpět k Samsungu může přispívat i rostoucí cena výrobních kapacit u TSMC.

Hlavním lákadlem pro přesun nicméně může být pro Qualcomm připravovaný 2nm výrobní proces Samsungu, který slibuje vyšší výkon při nižší spotřebě. Pro Qualcomm by to znamenalo šanci posunout efektivitu i výkon nové generace Snapdragonů zase o kus dál.

