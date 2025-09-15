mobilenet.cz na sociálních sítích

Nový vlajkový procesor Qualcommu potvrzen. Proč se bude jmenovat Snapdragon 8 Elite 5?

Michal Pavlíček
4
Fotografie: Qualcomm
  • V pořadí jde totiž o pátý procesor řady Snapdragon 8
  • Pětkové označení mají získat i další procesory
  • Mezi prvními nový typ nabídne Xiaomi 17

Qualcomm se chystá představit svůj nejnovější a nejvýkonnější čipset pro chytré telefony, který ponese název Snapdragon 8 Elite 5. Výrobce to oficiální potvrdil skrze kanál na sociální síti Weibo (viz weibo.com). Nová generace procesoru je pátou v řadě a slibuje výrazná vylepšení výkonu, což z ní dělá hlavního kandidáta na srdce budoucích vlajkových lodí. Právě ono 5. pořadí je důvodem, proč se Snapdragon 8 Elite 5 stane nástupcem Snapdragonu 8 Elite z loňska. Předtím jsme se totiž využívali procesory Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Gen 2 a Snapdragon 8 Gen 3. Loni tedy šlo o čtvrtou generaci a letos je tak logicky na řadě generace pátá.

Snapdragon 8 Elite

Tento nový čip je vyvrcholením dosavadní vývojové práce a není úplnou revolucí, ale spíše evolucí. MauiQualcomm ho oficiálně představí na své akci Snapdragon Summit, která začíná 23. září na havajském ostrově Maui.

Podle uniklých specifikací se očekává, že Snapdragon 8 Elite 5 bude postaven na vlastních jádrech Oryon CPU. Hlavní jádro by mělo dosáhnout frekvence až 4,6 GHz, přičemž speciální verze pro telefony Samsung Galaxy by mohla být taktována na ještě vyšších 4,7 GHz. Nový by měl být také grafický procesor s frekvencí 1,2 GHz. Díky těmto vylepšením se spekuluje o rekordním výsledku v benchmarku AnTuTu, který by se měl pohybovat mezi 4,2 a 4,4 miliony bodů. Čip bude vyroben pokročilým 3nm procesem TSMC N3p.

Prvním telefonem, který bude poháněn tímto čipem, bude pravděpodobně řada Xiaomi 17, která zahrnuje modely Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro a Xiaomi 17 Pro Max. Pokud vám ani v případě Xiaomi nevychází počty, vězte, že čínský výrobce se jednoduše rozhodl přeskočit číslovku 16 a řada 17 naváže na dosavadní modely Xiaomi 15.

weibo.com,
