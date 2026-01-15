MediaTek oficiálně představil konkurenci pro Snapdragon 8 Gen 5

Společnost MediaTek právě představila dvě nové čipové sady – Dimensity 9500s a Dimensity 8500. Obě přinášejí vysoký výkon, efektivitu a pokročilé funkce pro prémiové a vlajkové smartphony, přesto se od sebe také v lecčem liší a podíváme se na to, v čem konkrétně.
„Jako lídři na globálním trhu se smartphony jsme odhodláni zvyšovat investice do pokročilých technologií a usilovat o to, aby špičkové produkty byly dostupné širšímu okruhu lidí,“ řekl JC Hsu, senior viceprezident společnosti MediaTek a generální manažer divize Wireless Communications. „Toto poslání se odráží v těchto dvou čipsetech Dimensity, které mají zajistit více vlajkových a prémiových zážitků se smartphony a zároveň naplňovat naši vizi poskytovat co nejlepší výkon a energetickou efektivitu co největšímu počtu lidí.“
Dimensity 9500s
Dimensity 9500s míří do vlajkových lodí a bude konkurovat špičkovým řešením od Qualcommu, včetně Snapdragonu 8 Gen 5. Je každopádně vyráběn 3nm procesem a využívá architekturu All Big Core. Osmijádrové CPU kombinuje jedno jádro Cortex-X925 (3,73 GHz), tři jádra Cortex-X4 a čtyři jádra Cortex-A720. Čip obsahuje také GPU Immortalis-G925 s podporou ray tracingu a technologií MAGT 3.0 a MFRC 3.0 pro plynulé hraní a úsporu energie.
Díky pokročilému NPU a procesoru MediaTek Imagiq podporuje Dimensity 9500s generativní AI modely, multi-modalní zpracování dat a profesionální fotografické a video funkce, včetně 8K HDR.
Technické specifikace čipu Dimensity 9500s
|CPU
|1× Cortex-X925 (3,73 GHz), 3× Cortex-X4, 4× Cortex-A720, 12MB L3 cache, 10MB SLC, 8 jader
|Paměť
|LPDDR5X, až 9 600 Mbps
|Úložiště
|UFS 4 + MCQ
|Úspora energie
|MediaTek UltraSave 4.0, R17 Power Saving Enhancement
|GPS/GNSS
|GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
|Bezdrátové připojení
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
|Fotoaparáty
|Až 320 Mpx
|GPU
|ARM Immortalis-G925
|Displej
|Max WQHD+ 180 Hz, podpora Tri-Fold zařízení
|AI
|MediaTek NPU (Generative AI, Agentic AI)
Dimensity 8500
Dimensity 8500 je pak vyroben starším 4nm proces, ale také sází na architekturu All Big Core s osmi jádry Cortex-A725 na frekvenci až 3,4 GHz. Díky LPDDR5X RAM s podporou rychlosti až 9 600 Mbps je pak zajištěn hladký chod více aplikací současně.
Integrované GPU Mali-G720 pak zvyšuje výkon o 25 % a snižuje spotřebu o 20 % oproti předchozí generaci. Nechybí ani ray tracing pro realistické herní efekty, zatímco 8. generace NPU podporuje velké jazykové modely i AI generování obsahu. Ač tedy přináší oproti Dimensity 9500s o něco chudší výbavu, stále by měl zamířit do oblíbené střední třídy.