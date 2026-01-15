mobilenet.cz na sociálních sítích

MediaTek oficiálně představil konkurenci pro Snapdragon 8 Gen 5

Marek Vacovský
MediaTek oficiálně představil konkurenci pro Snapdragon 8 Gen 5
Fotografie: MediaTek
  • MediaTek představuje dvě nové čipové sady Dimensity 9500s a 8500
  • Dimensity 9500s s 3nm procesem a architekturou All Big Core přináší extrémní výkon
  • Dimensity 8500 nabízí optimalizovaný 4nm čip i ray tracing

Společnost MediaTek právě představila dvě nové čipové sady – Dimensity 9500s a Dimensity 8500. Obě přinášejí vysoký výkon, efektivitu a pokročilé funkce pro prémiové a vlajkové smartphony, přesto se od sebe také v lecčem liší a podíváme se na to, v čem konkrétně.

MediaTek posiluje střední třídu. Představuje Dimensity 7100
Přečtěte si také

MediaTek posiluje střední třídu. Představuje Dimensity 7100

Jako lídři na globálním trhu se smartphony jsme odhodláni zvyšovat investice do pokročilých technologií a usilovat o to, aby špičkové produkty byly dostupné širšímu okruhu lidí,“ řekl JC Hsu, senior viceprezident společnosti MediaTek a generální manažer divize Wireless Communications. „Toto poslání se odráží v těchto dvou čipsetech Dimensity, které mají zajistit více vlajkových a prémiových zážitků se smartphony a zároveň naplňovat naši vizi poskytovat co nejlepší výkon a energetickou efektivitu co největšímu počtu lidí.

Dimensity 9500s

Dimensity 9500s míří do vlajkových lodí a bude konkurovat špičkovým řešením od Qualcommu, včetně Snapdragonu 8 Gen 5. Je každopádně vyráběn 3nm procesem a využívá architekturu All Big Core. Osmijádrové CPU kombinuje jedno jádro Cortex-X925 (3,73 GHz), tři jádra Cortex-X4 a čtyři jádra Cortex-A720. Čip obsahuje také GPU Immortalis-G925 s podporou ray tracingu a technologií MAGT 3.0 a MFRC 3.0 pro plynulé hraní a úsporu energie.

Velké porovnání výkonu procesorů. Qualcomm a MediaTek excelují, Tensor nestíhá
Přečtěte si také

Velké porovnání výkonu procesorů. Qualcomm a MediaTek excelují, Tensor nestíhá

Díky pokročilému NPU a procesoru MediaTek Imagiq podporuje Dimensity 9500s generativní AI modely, multi-modalní zpracování dat a profesionální fotografické a video funkce, včetně 8K HDR.

Technické specifikace čipu Dimensity 9500s


CPU 1× Cortex-X925 (3,73 GHz), 3× Cortex-X4, 4× Cortex-A720, 12MB L3 cache, 10MB SLC, 8 jader
Paměť LPDDR5X, až 9 600 Mbps
Úložiště UFS 4 + MCQ
Úspora energie MediaTek UltraSave 4.0, R17 Power Saving Enhancement
GPS/GNSS GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC
Bezdrátové připojení Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Fotoaparáty Až 320 Mpx
GPU ARM Immortalis-G925
Displej Max WQHD+ 180 Hz, podpora Tri-Fold zařízení
AI MediaTek NPU (Generative AI, Agentic AI)

Dimensity 8500

Dimensity 8500 je pak vyroben starším 4nm proces, ale také sází na architekturu All Big Core s osmi jádry Cortex-A725 na frekvenci až 3,4 GHz. Díky LPDDR5X RAM s podporou rychlosti až 9 600 Mbps je pak zajištěn hladký chod více aplikací současně.

Integrované GPU Mali-G720 pak zvyšuje výkon o 25 % a snižuje spotřebu o 20 % oproti předchozí generaci. Nechybí ani ray tracing pro realistické herní efekty, zatímco 8. generace NPU podporuje velké jazykové modely i AI generování obsahu. Ač tedy přináší oproti Dimensity 9500s o něco chudší výbavu, stále by měl zamířit do oblíbené střední třídy.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze