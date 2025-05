Snapdragon 7 Gen 4 oficiálně: střední třídě rozhodně výkon chybět nebude

Qualcomm nezapomíná na střední třídu, když právě oznámil nový Snapdragon 7 Gen 4. Nástupce loňského Snapdragonu 7 Gen 3, který poháněl několik oblíbených telefonů, přichází se zajímavými vylepšeními. Jedním z hlavních má být o 65 % vyšší výkon v úlohách umělé inteligence, o 30 % výkonnější GPU a o 27 % rychlejší CPU.

What happens when #AI, #5G, Wi-Fi 7, and performance converge? @Snapdragon 7 Gen 4 pushes the limits of next-gen connectivity and on-device intelligence. pic.twitter.com/lHd4I7d1fi