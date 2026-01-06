Qualcomm představil odpověď na MacBook Neo. Jmenuje se Snapdragon C

Qualcomm (viz qualcomm.com) oficiálně oznámil novou procesorovou platformu s názvem Snapdragon C. Tento čipset je navržen speciálně pro segment levných notebooků. Modely osazené procesorem Snapdragon C totiž mají být dostupné už od cenové hladiny 300 amerických dolarů (v přepočtu přes 6 tisíc korun bez daní). Podle vyjádření výrobce má přitom novinka v této kategorii eliminovat běžné neduhy levných zařízení, jako je krátká výdrž na nabití nebo zasekávání při běžných úkonech.
„V době, kdy rostou náklady a vyvíjejí se očekávání zákazníků, přináší Snapdragon C kombinaci cenově dostupného výkonu, celodenní výdrže baterie, funkcí umělé inteligence a svižného chodu v zařízeních s tichým a chladným provozem, což zákazníkům dává větší možnost výběru,“ uvedl Kedar Kondap, senior viceprezident a generální ředitel divize pro výpočetní techniku a hry ve společnosti Qualcomm Technologies, Inc. „Přinášíme moderní technologické zážitky, které našemu ekosystému pomáhají oslovit nové publikum a rozšiřují přístup ke spolehlivým a efektivním technologiím pro studenty, rodiny, menší firmy v kontaktu se zákazníky i další uživatele.“
Ačkoli Qualcomm o konkrétních technických parametrech platformy pomlčel, uvedl alespoň, že Snapdragon C byl navržen tak, aby bezproblémově zvládal každodenní digitální agendu. Uživatelé notebooků, jež bude pohánět, se tak mohou spolehnout na plynulé procházení webu, streamování videa ve vysokém rozlišení, práci s kancelářskými aplikacemi a hladký průběh videokonferencí.
Významným technologickým krokem vpřed je nicméně zmíněná integrace specializované neurální procesorové jednotky (NPU). Ta je totiž do nejnižší cenové třídy přenosných počítačů nasazena poprvé v masovém měřítku a přináší nativní podporu pro dnes tak oblíbené funkce poháněné umělou inteligencí. Druhou zásadní výhodou má být energetická účinnost, aby mohli výrobci vyrábět levná, přesto tenká, lehká a tichá zařízení s celodenní výdrží na nabití.
Doplňme, že první komerčně dostupné notebooky poháněné procesory Snapdragon C od partnerských výrobců Acer, HP a Lenovo by se měly na pultech obchodů objevit v druhé polovině letošního roku.