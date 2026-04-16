Jak budou vypadat vlajky téměř bez kompromisů? Ukazuje to Snapdragon 8 Elite Gen 6

Qualcomm podle aktuálních úniků chystá na letošní září dvojici vrcholných čipsetů – Snapdragon 8 Elite Gen 6 a jeho výkonnější variantu s přídomkem Pro. Nové informace k základní verzi nyní, jako obvykle, přinesl známý leaker vystupující jako Digital Chat Station na čínské síti Weibo. A pokud se potvrdí, rozdíly mezi oběma modely budou menší, než se původně očekávalo.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 (označení SM8950) má být vyráběn 2nm procesem od TSMC. To samo o sobě naznačuje výrazný posun v efektivitě i výkonu. Zásadní novinkou pak budou také nová jádra Oryon, která Qualcomm postupně nasazuje napříč platformami. Konfigurace procesoru má nicméně zahrnovat dvě hlavní jádra, tři výkonná jádra a tři úspornější jádra. Přestože to únik přímo nepotvrzuje, použití nové generace jader Oryon naznačuje, že základní varianta bude sdílet architekturu s verzí Pro. Rozdíly tak pravděpodobně nepůjdou po jádře výkonu, ale spíše po detailech, jako je takt.
Celý procesor má také disponovat 16 MB L2 cache, což je hodnota typická pro high-end segment. Grafickou část pak obstará GPU Adreno 845 doplněná o 12 MB dedikované grafické cache a 6 MB systémové cache.
Paměťová výbava, jak dodávají kolegové z gsmarena.com, zahrne podporu LPDDR5X RAM a úložiště UFS 5.0, tedy to nejlepší, co bude v mobilním světě v dané době k dispozici. Oproti verzi Pro má mít základní model nicméně mírně omezené cache a některé periferní parametry, což ale podle dostupných informací nebude znamenat zásadní propad výkonu.
Snapdragon 8 Elite Gen 6 by se tak mohl stát velmi silnou alternativou pro výrobce, kteří chtějí nabídnout téměř vlajkový výkon, ale za dostupnější cenu. Zamířit by tak mohl do vyšší střední třídy, zejména u čínských značek.
Z našeho pohledu je nicméně zajímavé, že pokud se tyto informace potvrdí, Qualcomm letos rozehraje zajímavou partii, protože rozdíly mezi standardní verzí a modelem Pro se zřejmě zmenší, což může ovlivnit strategii výrobců i samotné vnímání „vlajkových“ čipů. S čím mimochodem souvisí i to, že jak hrubý výkon dnešních telefonů roste, tak je stále méně důležitý, do čehož na druhou stranu promlouvá AI. Každopádně by nám udělalo radost, pokud byste vyjádřili svůj názor na tuto problematiku v diskuzi pod článkem. Hledíte stále na hrubý výkon, nebo jsou pro vás důležité jiné aspekty (například umělá inteligence)?