Konec nadvlády Snapdragonu? Nový čip od MediaTeku slibuje revoluci v efektivitě

Zatímco technologický svět s očekává především podzimní odhalení vlajkové lodi Dimensity 9600, jenž by měl pohánět i „ChatGPT“ telefon, MediaTek v tichosti připravuje další důležitý čipset. Podle posledních úniků z dodavatelských řetězců se totiž blíží premiéra čipsetu Dimensity 8600, který má ambici definitivně ovládnout segment vyšší střední třídy – tedy oblast, ve které se zdá, že konkurenční Qualcomm v posledních letech ztrácí dech.
Klíčovým vylepšením nadcházejícího procesoru se má stát přechod na 3nm výrobní proces. Oproti současné generaci Dimensity 8500, která využívá 4nm litografii, slibuje tato změna dramatické snížení energetické náročnosti při zachování vyšších taktovacích frekvencí.
Zdroje z Číny (viz weibo.com) hovoří o zcela přepracované architektuře. Řada Dimensity 8 se přitom historicky proslavila využitím výhradně výkonných jader (tzv. all-big-core design). Aktuálně se však spekuluje (viz gsmarena.com)o tom, že MediaTek poprvé nenasadí i jedno vysoce výkonné „Prime“ jádro. Takový krok by nejspíše posunul výkon čipsetu na úroveň loňských vlajkových modelů.
Nová platforma má být již nyní testována klíčovými partnery, jako jsou společnosti Oppo a Vivo (včetně jejich podznaček). První smartphony osazené tímto čipem by se každopádně měly objevit na trhu koncem roku 2026.
Zajímavostí pak je, že podle uniklých informací máme díky vysoké efektivitě 3nm procesu a novým konstrukčním postupům vidět u této generace zařízení rekordní kapacity baterií, které mohou dosahovat až 10 000 mAh. V praxi by to mohlo znamenat, že by se telefony osazené procesorem MediaTek Dimensity 8600 mohly těšit z vícedenní výdrže. To se však ukáže až v praxi.
