První pohled na Motorolu Razr 70 Ultra? Velké změny se nečekají

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Na levém boku se opět objeví tlačítko Moto AI
  • Beze změny zůstanou úhlopříčky displejů
  • Očekává se nasazení výkonného procesoru

Již poměrně brzy by měla Motorola světu představit véčkové novinky řady Razr 70 a server Xpertpick (viz xpertpick.com) nyní zveřejnil pravděpodobné rendery nadcházející novinky s přídomkem Ultra. Jde tedy o výše postavený model, avšak na první pohled žádné zásadní rozdíly oproti současnému Razru 60 Ultra nepoznáte.

Motorola Razr 70 Ultra
Pravděpodobná podoba Motoroly Razr 70 Ultra

Unikly například informace o rozměrech, které v otevřeném stavu mají být 171,3 × 74,1 × 7,8 milimetrů a v zavřeném stavu 88,0 x 74,1 x 15,8 milimetrů. Rozdíly oproti současné generaci jsou spíše jen kosmetické, pro srovnání uveďme, že v zavřeném stavu má Razr 60 Ultra rozměry 88,1 × 74 × 15,7 milimetrů. Výraznější rozdíl by mohl být v rozloženém stavu, kdy tloušťka zřejmě naroste o 0,6 milimetrů, avšak to by mohlo být vykoupeno nasazením větší baterie.

Na levém boku zařízení se opět objeví speciální klávesa směřující k umělé inteligenci Moto AI. Beze změny, alespoň co se týče velikosti, mají být displeje. Vnitřní ohebný má být 7", vnější pak 4". Prozatím to není potvrzeno, ale očekává se, že pod kapotou modelu Razr 70 Ultra bude tepat procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5.

xpertpick.com
