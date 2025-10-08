Motorola má na trhu již několik let vždy dvě aktuální skládačky. V obou případech jde o véčka lišící se výbavou a samozřejmě cenou. Po vrcholném modelu s přídomkem Ultra proto přichází základní Motorola Razr 60. I ta se pyšní stylovým designem a samozřejmě ohebným displejem. Lehce se šetřilo na venkovním displeji, více pak na procesoru. Výsledkem je telefon za zhruba 17,5 tisíc korun, díky čemuž je Razr 60 jedním z vůbec cenově nejdostupnějších mobilů s ohebným displejem. Je to ten pravý důvod, proč si ji pořídit?
Technické parametry Motorola Razr 60Kompletní specifikace
|Konstrukce
|88,1 × 74 × 15,9 mm, 188 g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IPx8
|Displej
|POLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400X, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|4 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|květen 2025, 19 999 Kč
Obsah balení: se vším všudy, ale environmentálně
Motorola Razr 60 dorazila v krabičce, jež v sobě kromě telefonu ukrývá také kabel USB-C/USB-C a pouzdro. To odpovídá zvolenému barevnému provedení, v případě testovaného kousku tzv. Spring Bud.
- včetně pouzdra
Konstrukční zpracování: originalita se cení
Vzkříšení řady Razr před několika lety byl od Motoroly skvělý krok. Zpočátku novodobé skládačky skutečně kopírovaly vzhled dávných véček, to už ale neplatí. I přesto nelze upřít Razru 60 značnou míru elegance a originality. Výrobce si dává záležet na každém detailu. Na výběr jsou tři barevné varianty, přičemž námi testovaná jarní zelená budí pozornost širokého okolí.
Konstrukce je sice hliníková, ale Motorola využila i eko veganskou kůži, což jsou právě ony zelené plochy. Je velmi příjemná na omak, telefon neklouže v ruce, ale je nutné dodat, že lehce přitahuje nečistoty. Motorola kladla důraz na poctivé zaoblení většiny ploch, které pozvolna navazují na další části. Díky tomu se mobil velice příjemně drží, přestože je vcelku široký.
Samotný pohyblivý pant je chráněn nerezovou ocelí a Motorola přihazuje i zvýšenou odolnost IP48. To v praxi znamená, že mobilu nevadí více než milimetrové prachové částice a voda. Konstrukce jako taková působí bytelně, ani při síle není patrná větší vůle. Samotný pant by pak měl vydržet minimálně 200 tisíc otevření/zavření, což by mělo stačit na pětiletý provoz.
- líbivý design a prémiové materiály
- ochrana dle IP48
- příjemná ergonomie
Displej: kvalitní, oba dva
Je nejvyšší čas telefon také otevřít, neboť tam se odehrává to zásadní. Rozprostře se před vámi opravdu velký 6,9" AMOLED panel, který na vás možná zapůsobí až jako nezvykle dlouhý. Může za to poměr stran 22:9. Displej má 120Hz obnovovací frekvenci, ochrannou folii, kterou nesmíte sundat, a plastové rámečky. Vás však bude spíše zajímat, jak to vypadá s místem ohybu displeje. Prstem jej samozřejmě nahmatáte, ale vidět je pouze na světle. Rozhodně můžeme říci, že je takřka nenápadný a Motorola odvedla dobrou práci.
Již zmíněný pant dovoluje, že můžete displej rozevřít takřka do jakékoliv polohy, pomoc s otevřením/dovřením přichází až téměř v krajních polohách. Pant klade poměrně značný odpor, otevření jednou rukou je v rámci alespoň základní bezpečnosti nemožné. Obsloužit displej jednou rukou rozhodně nelze, důvodem je již zmíněná délka. Čtečku otisků prstů byste pak v zobrazovači hledali marně, je v bočním tlačítku a funguje spolehlivě.
Pozornost upoutá i venkovní displej, kdy ve zhasnutém stavu působí, že nemá ani konec a obtéká snad celý telefon. Skutečnost je samozřejmě skromnější, ačkoliv na poměry cenově dostupné skládačky se Motorola činila. AMOLED panel má 3,6", jemné rozlišení, 90Hz obnovovací frekvenci, velmi stylově obtéká oba hlavní fotoaparáty a nechybí mu ani Always-On. Chrání ho sklíčko Gorilla Glass Victus a nemusíte se o něj nijak zásadně obávat.
- 120Hz ohebný panel
- překvapivě velký venkovní displej
- nenápadné místo ohybu displeje
Zvuk: nezbytný základ
Zvukově je Razr 60 vybaven standardně dvěma reproduktory na obvyklých místech. Dokáží hrát hlasitě, ale kvalitou neuchvátí. Poslech hudby je tak lepší realizovat skrze bezdrátová sluchátka.
- přítomnost stereo reproduktorů
Výkon hardwaru: tady se velmi šetřilo
Po stránce výkonu zjišťujeme, že Motorola opravdu výrazně šetřila. Nasazený procesor MediaTek Dimensity 7400X je totiž poplatný spíše střední třídě a díru do světa v mobilu za 17,5 tisíc korun rozhodně neudělá. Běžné úkony zvládá, ale na hraní náročných her to moc není. Nenapomáhá tomu ani jen 8GB RAM. Interní paměť pojme 256 GB, přičemž po prvním zapnutí je pro vás k dispozici 210 GB. S paměťovými kartami si mobil nerozumí.
|Geekbench 6
|Motorola Razr 60
|Motorola Razr 60 Ultra
|Samsung Galaxy Z Flip6
|Xiaomi MIX Flip
|Blackview Hero 10
|singlecore
|1 071
|1 748
|1 247
|2 184
|539
|multicore
|3 013
|6 644
|5 700
|6 419
|1 679
- 256GB interní paměť
- zbytečně slabý procesor
Výdrž baterie: spíše průměrná
Do těla moderního véčka dostala Motorola baterii s kapacitou 4 500 mAh. Nejde o oslnivou hodnotu, ale v rámci segmentu o slušný průměr. Výdrž se pohybuje spolehlivě kolem jednoho dne, nemusíte se obávat, že by vám mobil pomyslně umřel v podvečerních hodinách. Nabíjecí výkon dosahuje maximálně 30 W a kompletní nabití trvá téměř 2 hodiny, což je dost dlouhá doba. Nechybí ani bezdrátové nabíjení, byť s výkonem 15 W, což znamená, že doba nabíjení se ještě protáhne.
- podporuje bezdrátové nabíjení
- pomalé drátové nabíjení
Konektivita: vše důležité
Razr 60 si poradí s Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E, 5G i navigačními službami jako GPS, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Samozřejmě neschází ani podpora NFC či eSIM.
- kompletní konektivita včetně eSIM
Fotoaparát: velice průměrné výkony
Z hlediska fotoaparátů je na poměry véčkových mobilů Razr vybaven zcela standardně. Počítat můžete s hlavním snímačem s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu, kterému sekunduje 13megapixelový ultraširokoúhlý objektiv.
Kvalitou jsou snímače slušné, nezklame primární snímač, kdy jsou snímky detailní s hezkými barvami. Obstojně hlavní fotoaparát zvládá i noční fotografie. Ultraširokoúhlý objektiv má ale občas problémy se světlem v okrajích.
Zklamáním je spíše samotné prostředí fotoaparátu, které jednoduše nefunguje tak, jak byste očekávali. Občas se aplikace zamyslí, jindy trvá déle přepnutí objektivů. Velkou výhodou ale je, že díky venkovnímu displeji využijete hlavní duo fotoaparátů i pro pořizování seflies. Vše je tomu i uzpůsobeno a jako spoušť slouží takřka celý vnější displej, mimo jiných ovládacích prvků. Vnitřní 32megapixelová kamerka pak bude hrát roli zejména pro videohovory, kdy opět úřaduje konstrukce a telefon poslouží i jako stojánek.
Záznam videa je umožněn maximálně ve 4K rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Kvalita je ucházející, ale občas záznamy trápí drobné trhance.
Motorola Razr 60 (testovací video) – Full HD, 60 FPS
- slušný hlavní snímač
- neodladěná aplikace fotoaparátu
Software: přehlednost a AI
Prostředí obstarává Android 15 s nadstavbou Hello UI. Motorola mění jen decentně, ale přesto nejde o čistý Android. Vše je velice přehledné a brzy se v systému zorientujete. Dostalo se na propojení s umělou inteligencí Gemini, která je zde ve formě plovoucího tlačítka a je rovněž integrována i do hlavního vyhledávání. Nechybí dokonce ani aplikace Image Studio pro generaci AI obrázků, vše má Motorola dokonale počeštěné.
Optimalizace je bohužel při nejlepším průměrná. Telefonu často trvá změna orientace displeje i spuštění aplikací. Trable se ale objevují dosti náhodně. Po stránce podpory slibuje značka tři hlavní aktualizaci a čtyři roky bezpečnostních záplat. Ty mimochodem poměrně poctivě chodí a aktuálně má telefon červnové.
Výrazně lépe než prostředí na hlavním ohebném displeji je zpracováno to na displeji vnějším. Vše se točí kolem panelů, které nabízí buď náhled konkrétní aplikace, nebo dovolují umístit zástupce jakékoliv vaší aplikace. Ano, na vnějším panelu můžete dělat cokoliv, byť speciálně neuzpůsobené aplikace, což je většina, zpravidla nevyužijí naprosto celou plochu displeje. I tak můžete konzumovat sociální sítě nebo odpovídat na zprávy. Líbí se mi, že i správa je možná přes venkovní displej. Dovnitř mobilu musíte jen v případě, že chcete do kompletního nastavení. Pakliže začnete práci na venkovním displeji a mobil otevřete, můžete rovnou pokračovat.
- počeštěná umělá inteligence
- přehledné prostředí
- nepříliš zdařilá optimalizace
Zhodnocení
Motorola Razr 60 navazuje na své předchůdce. Primárně je u ní kladen důraz na vzhled, který se skutečně povedl a výrobce se snaží zaujmout i cenou. To však pouze v případě, že hledáte zařízení se skládací konstrukcí a ohebným displejem. Pak budete levnější a funkční kousek hledat obtížně. Razr 60 nadchne venkovním displejem a jeho možnostmi, líbí se nám i prostředí s umělou inteligencí, méně pak už optimalizace. Spolehnout se můžete na kompletní konektivitu včetně podpory eSIM. Výkon je slabší a náročné nepotěší, totéž lze říci o zdlouhavém nabíjení. Lepší by mohly být i fotoaparáty.
Ve výsledku je Razr 60 stylovka pro méně náročné, kteří jsou ochotni si připlatit za ohebný displej.
Konkurence
Poměrně zásadním konkurentem je loňská Motorola Razr 50 Ultra. Bude mít sice kratší softwarovou podporu, ale za stejné peníze ve výprodeji nabízí dvojnásobnou paměť, výkonnější procesor a rychlejší nabíjení. Baterie je menší, ale výdrž zásadně rozdílná není.
Motorola Razr 50 Ultra
|Rozměry
|88,1 × 74 × 15,3 mm, 189 g
|Displej
|POLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|4 000 mAh
Za zhruba stejné peníze však můžete mít i Poco F7 Ultra, které sice není ohebné, ale má nejvýkonnější procesor mezi mobily s Androidem a výrazně rychlejší nabíjení.
Lepší telefon bez skládací konstrukce pak může být i levnější. Zmiňme například Samsung Galaxy S24 FE, který za 15 tisíc korun nabídne lepší sestavu fotoaparátů, delší výdrž, svižnější nabíjení či delší softwarovou podporu.
Samsung Galaxy S24 FE 256 GB
|Rozměry
|162 × 77,3 × 8 mm, 213 g
|Displej
|AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Samsung Exynos 2400 for Galaxy,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB / 128 GB, ne
|Akumulátor
|4 700 mAh
Foto: Petr Vojtěch, mopbilenet.cz
