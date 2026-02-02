mobilenet.cz na sociálních sítích

Nejnovější Android 16 se dostává na předloňskou skládačku Motorola Razr 50 Ultra

Michal Pavlíček
2
Nejnovější Android 16 se dostává na předloňskou skládačku Motorola Razr 50 Ultra
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Kromě nové verze Androidu se véčko dočká také praktických nových funkcí
  • Jde například o lepší podporu pro sluchátka s nižší výkonem

Motorola oznámila, že posílá očekávanou aktualizaci s Androidem 16 na svůj předloňský ohebný model Razr 50 Ultra. Jedná se o stylové a dobře vybavené véčko. Příchodem Androidu 16 se Razr 50 Ultra dle Motoroly zařadí po bok modelů Edge 70, Edge 60 Pro, Edge 50 Pro a Moto G65 Power, které již služeb Androidu 16 využívají.

Motorola Razr 50 UltraMotorola Razr 50 UltraMotorola Razr 50 UltraMotorola Razr 50 UltraMotorola Razr 50 UltraMotorola Razr 50 Ultra
Na celou obrazovku
Motorola Razr 50 Ultra

Důležité je, že aktualizace je nyní dostupná pro české i slovenské uživatele. Pakliže vám ji telefon ještě sám nenabídl, můžete její dostupnost zkontrolovat skrze nastavení. Samotná aktualizace by neměla trvat dlouho a nepřijdete o vaše data.

Co nového Android 16 přináší?


  • Vylepšení funkcí: Po aktualizaci se zobrazí vylepšení operačního systému Android a dalších aplikací.
  • Režimy na jednom místě: Umožňuje vytvořit vlastní režimy, které budou vyhovovat jakékoli situaci, kdy chcete vybrat jinou skupinu lidí nebo aplikací, které by vás mohly rušit. Tyto režimy můžete zapnout nebo vypnout v rychlých nastaveních.
  • Připojení k Wi-Fi a hotspotům jediným klepnutím: Pokud telefon a zařízení, ke kterému se chce uživatel připojit, používají stejný účet Google, nemusí již zadávat heslo pro připojení k síti Wi-Fi.
  • Lepší podpora pro sluchátka s nízkým výkonem: Nyní si můžete vybrat, zda chcete při hlasových hovorech používat vestavěný mikrofon sluchátka nebo mikrofon telefonu. Kromě toho můžete upravit hlasitost okolního zvuku zachyceného mikrofony sluchátka. Tyto možnosti pomáhají zlepšit srozumitelnost hovoru, zejména v hlučném prostředí nebo při nízkém stavu baterie sluchátka.
  • Oprava chyb a vylepšení stability: Oprava chyb, vylepšení stability k řešení známých problémů a zlepšení celkové spolehlivosti i stability.
Motorola Razr 50 UltraPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Motorola Razr 50 Ultra

Rozměry88,1 × 74 × 15,3 mm, 189 g
DisplejPOLED, 6,9" (2 640 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8s Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor4 000 mAh
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 13:58
Závratná rychlost. 🫠 Ale jasný. Raději později než s problémy...i když to se Motorole taky u některých modelů nedaří. 😀

Každopádně předevčírem mi přišel HyperOS 3 a A16 na Pad 7.Taky docela rychlost, no. Číňani na to očividně slušně kašlou...
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

