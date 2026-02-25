Véčková Motorola Razr 70 se blíží. Možná nabídne i teleobjektiv

Motorola přináší jednu novinku za druhou a zejména co se týče ohebné řady Razr, je se rozhodně nač těšit. Zhruba za měsíc by měly být spuštěny předobjednávky na nový Razr Fold, avšak jen u toho nezůstane. Na čínském certifikačním serveru TENAA (viz TENAA) se již objevily velmi obsáhlé informace o řadě Razr 70, což budou dle všeho tradičně dva modely véčkové konstrukce.
Očekává se příchod Razru 70 a Razru 70 Ultra, přičemž aktuálně unikly informace o první jmenovaném, chcete-li základním modelu. Ponese kódové označení XT2657-2 a nabídne vnitřní 6,9" ohebný AMOLED displej. Z vnější strany pak má být 3,63" AMOLED displej s rozlišením 1 056 × 1 066 pixelů. Procesor prozatím známý není, avšak co známé je, že dojde na 8 jader s taktem až 2,75 GHz. Překvapením může být vrcholná verze s 18GB RAM a 1TB úložištěm.
Z vnější strany mají být dva fotoaparáty, a to 50megapixleový hlavní a 50megapixelový teleobjektiv s možností trojnásobného bezztrátového zoomu. Uvnitř těla ohebného telefonu mají být dvě baterie nabízející v součtu kapacitu 4 500 mAh. Zmíněna je dále boční čtečka otisků prstů, či malá tloušťka 7,2 milimetrů v rozevřeném stavu. Hmotnost by se měla zastavit na 188 gramech.
Další informace bychom se mohli dozvědět poměrně brzy, neboť se očekává, že se řada Razr 70 představí během dubna letošního roku.