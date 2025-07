Výkon nabíjení i výkon procesoru. Jak si vede véčko Razr 60 od Motoroly?

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Mobilní telefony s ohebnými displeji jsou na českém trhu běžně k dostání minimálně posledních 5 let. Za půl dekády se však rozhodně nestaly nijak běžnými, což zapříčiňuje, že jejich cena klesá jen velice pozvolna. Na zvyšující se dostupnosti mají lví podíl především vzkříšená véčka. Jde o telefony, které jsou velice kompaktní, ale většinou je nezbytné je vždy otevřít, byť i venkovní displeje jsou čím schopnější. Mezi cenově nejdostupnější kousky se skládací konstrukcí aktuálně patří i Motorola Razr 60, kterou v redakci testujeme.

Ačkoliv Motorola Razr 60 stojí zhruba 17,5 tisíce korun, je běžnou výbavou poplatná spíše střední třídě. Připlácíte si tedy za ohebný displej a sekundární panel na vnější straně. Není proto velkým překvapením, že je pod kapotou nasazen procesor Dimensity 7400X od MediaTeku. Ten však mobilu dodává dostatečný výkon na vše běžné a telefon se rozhodně nezadýchává. A to ani po instalaci zhruba 200 aplikací. Limitováni tak budete primárně až při hraní nějakých náročnějších her. Dokazují to i výsledky v benchmark testech, ze kterých Razr 60 vychází jako takřka nejméně výkonný.

Geekbench 6 Motorola Razr 60 Motorola Razr 60 Ultra Samsung Galaxy Z Flip6 Xiaomi MIX Flip Blackview Hero 10 singlecore 1071 1748 1247 2184 539 multicore 3013 6644 5700 6419 1679

Je tak nasnadě, že pokud pro vás hraje při výběru telefonu prim maximální výkon, nebude Razr 60 tou nejlepší volbou. Běžnému uživateli, který hry buď nehraje nebo hraje zřídkakdy, však může plně postačovat.

Baterie v Motorole Razr 60 dosahuje v rámci kategorie skládacích véček standardní hodnoty 4 500 mAh. Na ucelené informace o výdrži si ještě budeme muset počkat, ale test nabíjení již máme za sebou. V balení sice Motorola nabíjecí adaptér nedodává, avšak pro tyto účely skvěle posloužila 68W nabíječky s logem Motorola. Model Razr totiž po kabelu podporuje maximálně 30W nabíjení, avšak tento výkon rozhodně není udržován po celou dobu nabíjení. Z 1 % na 50 % to mobil stihl za vcelku sympatických 35 minut, na 75 % to zabralo 1 hodinu a 10 minut a pro úplné dobití si musíte vyhradit 1 hodinu a 48 minut.

Na celou obrazovku Mezi informacemi o baterii najdete i počet nabíjecích cyklů

Nabíjení Motorola Razr 60 Motorola Razr 60 Ultra Samsung Galaxy Z Flip6 Blackview Hero 10 do 50 % 35 minut ? 34 minut 20 minut do 100 % 1 hodina a 48 minut 50 minut 1 hodina a 45 minut 55 minut

Motorolu Razr 60 v redakci dále testujeme. V případě jakýchkoliv dotazů, se neváhejte zeptat přímo v diskuzi pod tímto článkem.