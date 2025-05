Že je legendární Razr od Motoroly stále ve formě, dokazuje již několikátá generace tohoto ikonického véčka. Razr 60 Ultra má být přitom poprvé v historii Motoroly zároveň regulérní vlajkovou lodí, která podle výrobce nedělá žádné kompromisy v oblasti výdrže, nabíjení, výkonu či třeba fotoaparátu. Skutečně se novinka jako vlajková loď osvědčila, nebo má i nějaké slabé stránky?

Ohebná novinka od Motoroly vstoupila na český trh s poměrně ambiciózní cenou a na rozdíl od mnoha dalších (mnohdy i výrazně levnějších) modelů bez speciální startovací pobídky v podobě slevy či příslušenství zdarma. Dokáže si obhájit cenu přesahující 30 tisíc korun a odpovídá výbava a zpracování vyšší ceně?

Obsah balení: se vším všudy, ale environmentálně

Motorola Razr 60 Ultra dorazila v krabičce, jež v sobě kromě telefonu ukrývá také USB-C/USB-C kabel a pouzdro. To odpovídá zvolenému barevnému provedení, v případě testovaného kousku tzv. Mountain Trail. Balení je rovněž parfémované, což Motorola používá třeba i u výrazně levnějšího modelu Edge 60 Fusion, a pochopitelně je prosté plastových obalových materiálů

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: pozor na dřevokaz

Razr 60 Ultra je dostupná na českém trhu ve třech provedeních, z nichž stojí za pozornost především testovaná hnědá/béžová a zelená. Zatímco zelená sází na Alcantaru (což je obchodní značka, tedy jediný možný „originál“ tohoto materiálu proslaveného z automotive, který připomíná broušenou kůži a je velmi praktický na údržbu), hnědá se může pochlubit nasazením dřeva. To má pocházet z udržitelného lesa a přestože není Razr 60 Ultra prvním smartphonem v historii, který je dřevěný, rozhodně se jedná o zajímavý prvek s prémiovým puncem, jenž je navíc velmi příjemný na dotek.

Pochopitelně výrobce počítal s tím, že dřevěná varianta (i provedení s Alcantarou) musí splňovat certifikaci ochrany dle IP48, tedy kompletní voděodolnost a do velké míry ochranu proti pevným částicím. Nasazen byl i upravený titanový pant, který drží v různých polohách. Sám výrobce tak vybízí uživatele Razr používat v napůl rozevřeném stavu, ať už při natáčení videa, kdy může posloužit spodní část jako stativ, ale také v pozici „stanu“. Telefon je navíc pomocí kamer schopný v takovémto rozložení (stanu) rozpoznat, když k němu přiblížíte ruku, a na základě toho aktivovat displej a zobrazit informace o čase, notifikacích apod. Jedná se o praktickou vychytávku, která zpříjemní používání mobilu, stejně jako celá řada populárních gest Moto.

Výrobce vsadil na příjemnou tuhost, rozevírání i zavírání véčka je tedy pohodlné a možné je samozřejmě otevřít Razr i jednoruč, ačkoliv se stále domnívám, že z hlediska šetrného zacházení to telefonu tak úplně neprospívá. Vnější strana, kde se nachází externí displej, je pak chráněna novým typem skla Gorilla Glass Ceramic pro ještě vyšší odolnost. Na těle telefonu dále najdeme slot pro nanoSIM (nechybí ani podpora eSIM), USB-C a uvnitř je haptický engine pro příjemnou „vibrační“ odezvu. Pochválit musím také kapacitní čtečku otisků prstů ve vypínacím tlačítku, která má ideální umístění v zavřeném i rozevřeném stavu a funguje spolehlivě a rychle.

Novinkou je pak dedikované tlačítko AI na levém boku, které jsme mohli zahlédnout třeba i u nejnovějších smartphonů Nothing. I v tomto případě je v tuto chvíli možné pomocí tlačítka ovládat „pouze“ AI, nikoliv si tlačítkem spustit zvolenou aplikaci. Tlačítko je relativně malé, ale dobře nahmatatelné, zároveň se jedná o prvek, který můžete, ale nemusíte používat, tudíž jej hodnotím vesměs pozitivně.

Líbilo se nám líbivý design a prémiové materiály

kvalitní haptická odezva

ochrana dle IP48

kompaktní rozměry ve složeném stavu

spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: kvalitní a flexibilní

Již v minulosti se Motorola chlubila jedněmi z nejlepších displejů u ohebných telefonů a v tomto trendu pokračuje i s příchodem Razru 60 Ultra. Zřejmě největší novinkou je mírné zvětšení úhlopříčky na 7" a také navýšení jasu na 4 500 nitů. Došlo rovněž k úpravě samotného ultratenkého skla, které má být nyní o něco tlustší (i když samozřejmě stále extrémně tenké), takže by obrazovka měla být odolnější. Další vítanou změnou je roztažení fólie displeje (která se pochopitelně nesmí sundat, na což vás zařízení upozorní i během prvního zapnutí) do okrajů, což vypadá lépe a zároveň by to mělo odradit nenechavé prsty některých zákazníků, kteří mají zřejmě tendenci jakoukoliv fólii strhnout. S upraveným pantem se pak pojí také oblast ohybu, která je téměř neznatelná a žádnou prohlubeň neucítíte ani po přejetí prstem.

Rozhodně stojí za zmínku špičkový jas, který je dostačující i v extrémních světelných podmínkách. Avšak i minimální jas lze chválit, neboť je velmi nízký a displej vás zbytečně neoslní ani v úplné tmě. Kde naopak vnímám prostor pro zlepšení, to je oblast selfie kamerky, která by mohla mít o něco menší „průstřel“, i když rušivý vyloženě není. Nicméně konkurence nabídne i menší. Je podporováno také až 165 Hz, pouze však u kompatibilních her, jinak si telefon bude sám chytře měnit frekvenci dle způsobu používání a v nastavení již ani neuvidíte vynucení konkrétních hodnot, jako to někteří výrobci nabízejí (např. 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz atd.). Výrobce dokonce nezapomněl u obou obrazovek ani na licenci pro Dolby Vision a samozřejmě nechybí ani HDR10+.

Vnější obrazovka pak zůstala kromě nasazení nového skla Glass Ceramic identická s předchozí generací, má tedy 4", jemnost 417 PPI a zobrazí skutečně mnoho. Víceméně ji lze používat místo hlavního displeje, neboť má Razr 60 Ultra systém k tomu uzpůsobený a uživatel může spustit v podstatě cokoliv. To je také jeden z klíčových rozdílů oproti konkurenčním ohebným véčkům, které, třebaže mají velký displej, nenabízí možnost toho skrze něj příliš mnoho udělat.

Líbilo se nám až 165Hz obnovovací frekvence

špičkový maximální jas

ještě tenčí rámečky

Zvuk: prostě paráda

Novinka je osazena dvojicí reproduktorů, které zprostředkují velmi slušnou hlasitost a v dané kategorii i nadprůměrnou kvalitu zvuku s povedenou basovou složkou.

Líbilo se nám kvalitní stereo reproduktory

Výkon hardwaru: dosáhne svého potenciálu?

Novinka se na papíře může pochlubit špičkovým výkonem nového Snapdragonu 8 Elite, v současnosti nejlepšího čipsetu výrobce Qualcomm, vzhledem ke konstrukci však bylo od začátku hlavní otázkou, jak moc jej dokáže využít. Chvíli poté, co jsem telefon obdržel na test, jsem tak vyzkoušel Wild Life Extreme Stress Test, který telefon není schopen zdárně dokončit a v jeho průběhu se přehřeje a aplikaci automaticky vypne. Novinka tímto chováním nepřekvapí, prostoru pro umístění komponent je oproti standardní konstrukci méně, stejně tak se konstrukce podepíše na schopnosti odvádět teplo. Zároveň se však poté logicky nabízí otázka, proč smartphone neosadit méně výkonným čipsetem, což by se například mohlo projevit na nižší ceně. Ostatně ani v minulosti jsme Razry nevyužívaly úplně nejlepší/nejvýkonnější čipsety.

Zároveň je však nutné zdůraznit, že v rámci standardního používání funguje novinka svižně, bez problémů a bez výraznějšího zahřívání. Problém jí nedělá ani hraní her, i když za herní telefon Razr 60 Ultra rozhodně označit nelze, ale to ani není jeho cílem. Společnosti čipsetu dělá štědré 512GB úložiště typu UFS 4.0 a více než dostačujících 16 GB RAM LPDDR5X.

Líbilo se nám štědré úložiště i RAM

vlajkový čipset

Nelíbilo se nám vzhledem ke konstrukci zůstane plný výkon čipsetu nevyužitý

Výdrž baterie: obří baterie s 68W nabíjením

Novince se povedlo navýšit kapacitu baterie (či snad baterií) na 4 700 mAh, což je skutečně úctyhodné, ať už v kontextu běžné velikosti baterií ohebných véček, ale také vzhledem k tomu, že je novinka oproti Razru 50 Ultra jen o 10 gramů těžší a má takřka identické rozměry. V závislosti na tom, jak často budete používat oba displeje, se dostanete spolehlivě na 1,5denní až 2denní výdrž na nabití (bez AoD).

Zážitek navíc vylepšuje i podpora velmi rychlého nabíjení, přičemž výrobce udává maximální výkon až 68 W. V rámci mého měření se mi podařilo dosáhnout v maximu „pouze“ 49 W, přesto však platí, že nabití z 0 na 70 % trvá přibližně půl hodiny a plné nabití pak cca 50 minut. Jedná se tedy o skvělé hodnoty. Výrobce navíc nezapomněl ani na bezdrátové nabíjení s výkonem až 30 W, i když si v takovém případě musíte pořídit kompatibilní nabíjecí stojánek a sama Motorola na českém trhu (oficiálně) ani takovouto nabíjecí podložku nenabízí a podle slov zástupce se spoléhá na jiné výrobce příslušenství.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

velmi rychlé nabíjení

30W bezdrátové nabíjení

Konektivita: vše důležité

Razr 60 Ultra si poradí s Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, 5G i navigačními službami jako GPS, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Samozřejmě neschází ani podpora NFC či eSIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita včetně eSIM

Fotoaparát: v davu se neztratí

Motorola se v loňském roce u modelu Ultra rozhodla pro kombinaci portrétního a hlavního snímače, avšak letos se vrací k osvědčenému řešení v podobě primárního senzoru a ultraširokoúhlého objektivu. Osobně se mi přitom loňský koncept poměrně líbil a domnívám se, že více uživatelů by ocenilo kvalitní teleobjektiv namísto (s funkcí makra) ultraširokoúhlého, tudíž mě návrat k tomuto složení mírně překvapil.

V každém případě se můžete těšit rovnou na tři 50Mpx senzory, které jsou v rámci dané kategorie velmi povedené. Ano, na klasický vlajkový fotomobil běžné konstrukce se Razr 60 Ultra zkrátka nechytá už jen absencí teleobjektivu, ale středně nároční budou nepochybně spokojeni.

Snímky se například pochlubí pěknou reprodukcí barev (také díky spolupráci s Pantone), ale výtky nemám ani k ostrosti či nastavení expozice. Stále platí, že v některých náročnějších scénách působí fotografie trochu uměle, za což může postprocessing, celkově vás však kvalita nezklame. Ultraširokoúhlý objektiv má velmi slušný rozsah 122 stupňů a podporuje také makro záběry, které mohou vypadat při troše trpělivosti velmi pěkně.

Také selfie kamerka fotí obstojně, tj. snímky mají dostatek detailů a ani za zhoršených světelných podmínek nevypadají výsledky zle. Na druhou stranu, právě u zařízení této konstrukce je logicky praktičtější si vyfotit selfie hlavním snímačem díky externí obrazovce. Video lze natáčet až v 8K, avšak maximálně po dobu cca 5 minut, poté se telefon přehřeje.

Motorola Razr 60 Ultra 4K 60 FPS Dolby Vision

Motorola Razr 60 Ultra 4K 60 FPS

Líbilo se nám slušná fotovýbava

povedené fotografie

Nelíbilo se nám omezená možnost 8K záznamu

Software: Moto zážitek

Po softwarové stránce stojí za zmínku, že výrobce u novinky garantuje pouze 3 velké aktualizace OS a 4 roky záplat. Ačkoliv to průměrnému uživateli zřejmě postačí, konkurence to umí i lépe. V každém případě je však software, respektive nadstavba, povedená. Nebýt některých zbytečně předinstalovaných aplikací (jejichž počet se ale naštěstí snižuje), byl by zážitek téměř dokonalý. Hlavním důvodem je přitom to, že nadstavba Hello UI je doslova napěchována různými vychytávkami a bohatými možnostmi úprav. Streamovat obsah z telefonu lze drátově i bezdrátově skrze Smart Connect, pohrát si lze s nastavením obou obrazovek, vizuálem rozhraní atp.

Líbilo se nám slušná délka softwarové podpory

povedená nadstavba

Zhodnocení

Motorola Razr 60 Ultra je bezpochyby skvěle vybaveným véčkem, které oslní především skvěle využitelným vnějším displejem, velkou baterií s podporou rychlého nabíjení i více než dostačujícím výkonem, přesto se nelze ubránit dojmu, že s ohledem na cenu přes 32 tisíc Kč se až o tak zajímavou koupi z hlediska poměru cena/výkon nejedná. Konkurence přitom číhá ve vlastních řadách, kdy si lze aktuálně pořídit Razr 50 Ultra za takřka poloviční cenu. Do 20 tisíc Kč lze také bez problémů zakoupit ohebné véčko od Xiaomi či Samsungu, Razr 60 Ultra se tedy nachází v poměrně těžké situaci a sleva či alespoň adekvátní bonus by mu rozhodně prospěla. Situace působí o to víc zvláštně, že například k Motorole Edge 60 Pro přibalí hned dva pěkné dárky (Moto Tag a Moto Buds+), zatímco k Razru 60 Ultra nikoliv.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz