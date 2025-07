Jedna z nejlevnějších skládaček v redakci. Rozbalujeme Motorolu Razr 60

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Mobilní telefony získávají díky skládacím konstrukcím na zdánlivě ztracené originalitě. Výrobci mohou experimentovat s tvary a vzhledem vnějších stran, čehož mnozí dosyta využívají. Důkazem budiž i třeba celá řada Razr od Motoroly. Postupem času dochází přeci jen k mírným poklesům cen nových modelů a kdo není vysoce náročný, dosáhne na nový skládací telefon za výrazně méně než 20 tisíc korun. Takovým zástupcem je i letošní novinka v podobě Motoroly Razr 60, kterou aktuálně pořídíte na českém trhu za zhruba 17,5 tisíce korun.

Právě tento model se dostavil i k redakčnímu testování, a to nikdy nemůže začít jinak, než samotným rozbalením. V tmavé krabičce se kromě samotného telefonu, který je až zcela vespod, skrývají ještě nezbytné návody, USB kabel a dokonce i ochranné pouzdro. K němu se dostanete zpravidla dříve, než k samotnému telefonu, a vy tak zjistíte, jak bude samotný mobil vypadat. Na test nám dorazila varianta zvaná Spring Bud, která má nejblíže ke světlejšímu svítivému zelenému odstínu. Do zelené se halí hliníkové boky, ocelový pant a pak záda zhotovená z eko kůže. Ta je příjemná na dotyk, ale je lehce magnetem na nečistoty.

To může vyřešit pouzdro, které je plastové, hladká, vypadající, jako by bylo vyrobeno z recyklovaných materiálů. Nepůsobí vůbec špatně, avšak celkový design telefonu samozřejmě utrpí. Jelikož jde o skládací mobil, je pouzdro rozděleno na dvě separátní části. Myslíte-li to s ochranou mobilu opravdu vážně, určitě stojí pouzdro za zvážení. Model Razr 60 se dále chlubí stupněm krytí IP48, což značí lehce zvýšenou odolnost proti prachu a zvýšenou odolnost proti vodě. Pád do vody by tak Razr 60 neměl nijak rozházet.

Jak jsme si již řekli, pant je vyroben z nerezové oceli a umožňuje mobil rozevřít do libovolného úhlu, což se jistě hodí. Venkovní panel má totiž 3,6" úhlopříčku, což lze mezi cenově dostupnějšími véčky (skládačkami) označit za nadprůměr. Na venkovním displeji můžete ovládat takřka veškeré aplikace, které si na něm sami povolíte. Velikost už umožňuje i pohodlné psaní a opravdu není nutné ke všemu mobil rozevírat. Zpracování je naprosto příkladné. Pan nevrže, nedochází ani k žádné vůli a telefon, samozřejmě nyní v novém stavu, působí opravdu velmi dobře.

Někoho možná zajímá, zda je možné mobil otevřít pouze jednou rukou. Odpověď zní ano, je to možné, avšak nedoporučuji to. Je totiž nutné s mobilem švihnout a hrozí, že jej upustíte. Klasicky je konstrukce natolik pevná, že odklopit vrchní část jen palcem ruky nedovolí. Hlavní 6,9" ohebný AMOLED panel snese přísná měřítka, ohyb je viditelný, ale nikoliv nějak výrazně. Mírně za očekávání je hlasitá reprodukce, která zní spíše plechově a nepříliš příjemně.

Novou Motorolu Razr 60 pro vás v redakci začínáme testovat a pokud vás o ní cokoliv zajímá, neváhejte a zeptejte se nás v diskuzi pod článkem.