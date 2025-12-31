Bude mít Samsung problém? Přichází skládačka Motorola Razr Fold

Telefony s ohebnými displeji jsou mezi námi zhruba 6 let a pokud hledáte pracovní nástroj, kdy máte v kapse mobil i menší tablet v jednom, volíte zřejmě skládací mobil knížkového typu. Na českém trhu tak zřejmě váháte mezi etalonem v podobě Samsungu nebo Honorem. Ostatní výrobci se v této kategorii příliš neangažují. S nastupujícím rokem 2026 by se to však mohlo změnit, Motorola totiž právě představila novinku zvanou Razr Fold.
Jedná se o první počin této konstrukce, doposud v řadě Razr vznikala pouze véčka. Motorola se drží osvědčeného designu modelové řady Edge nebo Signature, kdy v zavřeném stavu telefonu dominuje 6,56" venkovní AMOLED displej a na zádech veganská kůže se stoupajícím module, ve kterém jsou usazeny tři fotoaparáty. Ty jsou mimochodem shodné s top mopdelem Signature, což znamená, že se lze těšit na kvalitní fotografie.
Hlavní snímač Sony LYTIA 828 má 50 megapixelů, optickou stabilizaci obrazu a zvládá záznam 8K videa. Dále je připraven 50megapixelový teleobjektiv Sony LYTIA 600 s trojnásobným bezztrátovým zoomem, optickou stabilizací obrazu a možností scénu přiblížit digitálně až 100krát. Výčet pak uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv se 122° záběrem a schopností záznamu 4K videa. Dále je v každém displeji integrována ještě jedna kamerka. Uvnitř má 32megapixelové rozlišení, zvenku 20megapixelové rozlišení.
Po rozevření se před vámi rozprostře 8,1" skládací AMOLED displej s poměrně malými rámečky. V případě obou displejů bude podporován nový oficiální stylus, což se samozřejmě nabízí a Motorola tak bude i tímto konkurovat řadě Fold od Samsungu. Pod kapotou Razru Fold by pak měl tepat procesor Snapdragon 8 Gen 5 společně s 16GB operační pamětí a 512GB úložištěm.
Další informace Motorola prozatím světu nesdělila a musíme si tak počkat, co dalšího bude zcela nový Razr Fold umět. Každopádně prodej na českém trhu je potvrzen a stane se tak na přelomu února a března. Cena prozatím známa není.
Technické parametry Motorola Razr FoldKompletní specifikace
|Konstrukce
|? × ? × ? mm, ? g, konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48
|Displej
|POLED, 8" (2 484 × 2 232 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|? mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|březen 2026, ?
Načíst všechny komentářePřidat názor