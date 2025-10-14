Levný blikající telefon? Chystá se Nothing Phone (3a) Lite

mobilenet.cz na sociálních sítích

Michal Pavlíček
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Chystaný model bude nabízen v černé a bílé variantě
  • Pravděpodobně bude k dispozici se 128GB interní pamětí

Společnost Nothing zřejmě připravuje dalšího člena řady (3a), který by doplnil již letos představené kousky Phone (3a) a Phone (3a) Pro. Dle informací Xpertpick (viz weibo.com) by se mělo jednat o model nazvaný Nothing Phone (3a) Lite.

Známých informací je v tuto chvíli velmi málo. Hovoří se o 128GB interní pamětí a 8GB operační paměti. V tuto chvíli to vypadá na jednou paměťovou variantu, avšak není vyloučeno, že se nakonec dočkáme i dalších. Lze však říci, že ta spekulovaná by mohla být základní.

Očekává se, že by Nothing Phone (3a) Lite měl být uveden na globální trhy ještě v letošním roce, což by znamenalo, že k představení by mělo dojít v nejbližších týdnech. Ty nejbližší pak ledacos naznačí, protože lze předpokládat odhalení dalších informací o výbavě. V každém případě by Nothing Phone (3a) Lite měl být v portfoliu výrobce nejlevnější model, u kterého ale lze očekávat nějaké zachování blikajících diod.

