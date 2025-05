První ochutnávka skutečně vlajkového telefonu Nothing je tu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nothing nedávno oficiálně potvrdil, že Nothing Phone (3) dorazí v červenci 2025, nyní mladá britská firma zveřejnila první teaser (Viz níže), který ukazuje detailní záběr na nové tlačítko s výraznou texturou – možná dokonce inspirovanou Braillovým písmem.

Záběr také odhaluje dvoubarevné provedení, které, jak dodává fonearena.com, připomíná bílo-oranžovou kombinaci z CMF Phonu 2 Pro. Design tak bude jistě originální a rozeznatelný na první pohled.

Carl Pei k telefonu v minulosti uvedl, že půjde o první skutečnou vlajkovou loď značky. Těšit se lze na prémiové materiály i výrazný posun ve výkonu. Tomu samozřejmě bude odpovídat cena – telefon bude stát přibližně 950 eur (23,5 tisíc korun), takže by měl konkurovat vlajkovým lodím zavedených výrobců.

Na přesné datum odhalení a kompletní design si ještě chvíli počkáme, ale jisté je, že Nothing chce v roce 2025 mířit o třídu výš.