Fotí lépe Samsung Galaxy A56, nebo Nothing Phone (3a) Pro? Posuďte sami

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno uvedený Samsung Galaxy A56 a Nothing Phone (3a) Pro dorazily na trh za podobnou cenu a v obou případech se jedná o smartphony střední třídy s potenciálem oslovit velké množství zákazníků. V případě jihokorejského výrobce je pak úspěch na trhu téměř zaručený, neboť je aktuálně v Česku aktivních 4,5 milionu zařízení řady Galaxy A, což svědčí o jejich velké popularitě.

Jelikož je jedním z rozhodovacích kritérií fotoaparát, rozhodli jsme se zaměřit právě na něj. Oba smartphony disponují několika snímači, které se však složením liší. Pomineme-li primární snímač a ultraširokoúhlý objektiv, vsadil Samsung na 5Mpx makro snímač. Naopak Nothing disponuje 50Mpx teleobjektivem, který zároveň funguje také jako makro snímač. V případě ultraširokoúhlého objektivu je pak minimálně na první pohled Samsung lepší volbou, neboť má 12Mpx senzor, zatímco Nothing pouze 8Mpx snímač. Je to ale skutečně pravda?

Samsung Galaxy A56

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv Makro objektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 12 Mpx 5 Mpx 12 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.4 f/2.2 Velikost senzoru 1/1,56" 1/3,06" ?" ?" Velikost pixelu ? µm 1,12 µm ? µm ? µm Označení senzoru Sony IMX906 Sony IMX258 ?" Samsung S5K3LC Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Nothing Phone (3a) Pro

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 3× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 50 Mpx Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.55 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (120 stupňů) 70 mm 24 mm Velikost senzoru 1/1,56" 1/4,0" 1/1,95" 1/2,76" Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm 0,8 µm ? µm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace optická stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF pevné ostření AF pevné ostření

První snímek u všech fotografií v tomto článku (posuvník úplně vpravo) patří Samsungu Galaxy A56, druhý (posuvník umístěn vlevo) Nothing Phonu (3a) Pro. Porovnat můžete snímky z hlavního snímače, ultraširokoúhlého objektivu i přiblížení. V případě Samsungu se jedná o dvojnásobný digitální zoom, u Nothingu pak o trojnásobný teleobjektiv. Vzhledem k absenci teleobjektivu u Galaxy A56 se jedná spíše o ukázku toho, jak snímky vypadají se zohledněním odlišné úrovně přiblížení. V oblasti kvality zoomu však zcela logicky vítězí Nothing. Ve snímcích se nachází také ukázka 60× zoomu Phonu (3a) Pro a 10× zoomu Galaxy A56.

Testovací snímky byly pořízeny ve stejnou chvíli s automatickým nastavením. Fotografie si můžete prohlédnout v plné kvalitě rovněž v galerii níže (pro přiblížení stačí kliknout na ikonku lupy).