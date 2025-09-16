mobilenet.cz na sociálních sítích

První obrázek OnePlus 15 odhaluje nový design a tři barevné varianty

Fotografie: weibo.cn
  • Telefon přijde ze zásadní změnou designu
  • Naváže na špičkovou výbavu svých předchůdců

Zdá se, že namísto malých a evolučních změn letos přijde OnePlus 15, který vypadá zásadně jinak. Nyní máme díky jednomu úniku na sociální síti Weibo (weibo.cn) jasno, jak to bude. A pokud pátráte v paměti, jak vypadala OnePlus 14, tak vězte, že číslo 4 je u asijských modelů tradičně vynecháváno, protože se považuje za smolné, podobně jako naše 13.

OnePlus 15

Je patrné, že zmizel kruhový ostrůvek fotoaparátu, který byl klíčovou součástí špičkových modelů OnePlus. Nyní je tu čtverec se zaoblenými rohy a vyvedený v černé barvě - pojme tři fotoaparáty, dvojici a jeden samostatný.

Odvrácenou stranu nevidíme, ale údajně bude mít plochý 6,78" displej s vyšší obnovovací frekvencí 165 Hz. Telefon bude dodáván ve třech barvách: V nabídce jsou dvě barvy: Dune, Absolute Black a Mist Purple. Vlajkový model bude pohánět Snapdragon 8 Elite Gen 5. Jeho 7 000mAh baterie by měla mít 120W kabelové a 50W bezdrátové nabíjení.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Tak to je velký designový downgrade 🤣🤣 teď vypadá jak spíš střední třída ne jako vlajka.
Ukulele cover CZ
Ukulele cover CZ
Týjo,

To vypadá jak střední třída Honoru za 5000kč. :-D
A to jsem třeba zelené Oneplus 12 miloval.
Martin Vinduška
Martin Vinduška
Vůbec to nepřipomíná jabko.
Tvl ta Azije, originál kam se podíváš :D
