OnePlus představuje své novinky. Těšte se na model 15R či nový tablet

OnePlus stíhá v předvánočním čase představovat novinky, a to dokonce takřka v každém segmentu. Jak už díky oficiálnímu vyjádření víme, dočkáme se nového telefonu, tabletu i chytrých hodinek, které tak doplní současné portfolio výrobce. Na jaké konkrétní modely se tak již dnes můžeme těšit?
OnePlus 15R
Největší pozornost bude věnována samozřejmě novému modelu vyšší střední třídy. OnePlus 15R bude vzhledově vycházet z vlajkové lodi OnePlus 15. Čekejte kovovou konstrukci s plochými boky a přepracovaný modul s fotoaparáty. Potvrzena je zvýšená odolnost se stupni krytí IP65, IP68 a IP69, mobilu tak nebude vadit prach ani voda. Prozatím neznáme cenu, ale v rámci předprodeje bude nabízena sleva ve výši 100 eur a dárky v podobě 120W nabíječky a magnetického ochranného krytu. Navrch výrobce přidá další slevu 100 eur při výkupu starého zařízení a 10% slevu pro studenty.
OnePlus Pad Go 2
Druhou novinkou bude tablet. Model Pad Go 2 má matný antireflexní skleněný povrch. K dispozici je ve dvou barevných variantách, Shadow Black a Lavender Drift. Varianta Shadow Black je zároveň prvním tabletem od OnePlus s podporou 5G. Novinkou v řadě Pad Go je také stylus OnePlus Pad Go 2 Stylo, první integrované pero v této řadě určené pro produktivní práci a kreativní tvorbu. I tablet bude možné pořídit výhodněji. Při předobjednávce výrobce nabídne 50eurovou slevu, zdarma chytré hodinky v hodnotě 275 eur a 30 eur slevu za výkup starého zařízení.
OnePlus Watch Lite
OnePlus rovněž rozšíří nabídku chytrých hodinek o model OnePlus Watch Lite, který přináší pokročilé funkce pro sledování zdraví a fitness za dostupnější cenu.
Veškeré podrobnosti se o novinkách dozvíme již dnes odpoledne. Tisková konference začíná ve 14:30 hodin a vy ji můžete sledovat on-line prostřednictvím streamu, který najdete již nyní v tomto článku. V průběhu odpoledne se také můžete těšit na kompletní informace o všech představených novinkách.