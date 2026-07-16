Nemáte si s kým promluvit o hudbě? Spotify na to má AI asistenta

Je to jeden z aspektů hudby, který vynikne hlavně teď, během sezóny festivalů. Krom toho, že vám přinese potěchu jako jednotlivci, dokáže shromáždit a propojit lidi s podobným naladěním a může taky být skvělá záminka k jejich další interakci. To ale ve světě, kdy ve sluchátkách posloucháme zcela unikátní výběr, moc neplatí. I proto se Spotify snaží do své aplikace integrovat funkce známé ze sociálních sítích a pro ty, kdo moc kamarádů nemají, je tu umělá inteligence.
Tato funkce je prozatím dostupná Tato funkce je zpočátku k dispozici v USA, Irsku a Švédsku na zařízeních s operačními systémy iOS a Android pro uživatele ve věku 18 let a starší v angličtině. Jedná se o beta verzi, což znamená, že ne vše bude vždy fungovat bezchybně, omlouvá už dopředu Spotify (spotify.com) je případné přešlapy a halucinace.
První funkcí je samozřejmě tvorba playlistů. AI asistent by měl zvládat dotazy jako „pusť mi hudbu, kterou neznám“ nebo „chci playlist trochu rychlejší a veselejší“. A pokud o hudbě rádi přemýšlíte, můžete klást otázky jako „co inspiruje tohoto umělce?“ nebo „jaký je to žánr“ či „existují další verze této skladby“. A jako správný AI agent je i tento personalizovaný, takže se jej můžete ptát „kdy jsem poprvé slyšel tento song?“ nebo „jaké žánry mě zajímají v poslední době“?
Tato novinka je nejnovějším příkladem toho, jak společnost Spotify využívá technologii umělé inteligence k tomu, aby lidem usnadnila práci s rozsáhlým katalogem hudby, podcastů a audioknih v této aplikaci. Společnost také nabízí nástroje, jako je AI DJ, který mluví hlasem generovaným umělou inteligencí a s nímž můžete přímo komunikovat, a dále funkce umělé inteligence pro vytváření playlistů pomocí pokynů a pro propojení Spotify s chatboty třetích stran využívajícími umělou inteligenci, jako je ChatGPT.