Další velký hráč? Šéf Airbnb Brian Chesky staví vlastní umělou inteligenci

Generální ředitel společnosti Airbnb Brian Chesky vstupuje do globálního závodu v oblasti umělé inteligence. Podle několika zdrojů agentury Bloomberg (viz bloomberg.com) obeznámených se situací, které si přály zůstat v anonymitě, plánuje Chesky vytvořit specializovanou AI laboratoř. Cílem firmy přitom bude vývoj vlastních modelů umělé inteligence, přičemž klíčovým zaměřením má být uživatelská interakce a design. Celý projekt se momentálně nachází v rané fázi financování a samozřejmě se toho ještě hodně může změnit.
Zdroje nicméně shodně potvrzují, že Chesky si ponechá svou stávající roli generálního ředitele Airbnb a v čele nové laboratoře nestane. Zástupci Briana Cheskyho i společnosti Airbnb se k situaci odmítli vyjádřit. Chesky, který před téměř dvaceti lety spoluzakládal Airbnb po studiu designu na vysoké škole, dlouhodobě zastává názor, že aplikace AI v oblasti cestování a e-commerce vyžadují bohaté vizuální a uživatelské rozhraní. Současný trend textových konverzačních rozhraní, který popularizují společnosti jako OpenAI či Anthropic, proto považuje za nedostatečný.
Na rozdíl od konkurenčních platforem, jako je Booking, se Airbnb dosud nespojilo s OpenAI za účelem integrace modulů ChatGPT. Chesky již dříve uvedl, že nástroje tohoto startupu nejsou pro potřeby platformy dostatečně robustní.
Tento krok přitom přichází v době, kdy Chesky intenzivně pracuje na proměně Airbnb v aplikaci, která pokryje kompletní potřeby cestovatelů. Očekává se, že nové doplňkové služby by mohly firmě časem přinést dodatečné příjmy ve výši až miliardy dolarů nebo více ročně.
Samotné Airbnb již ale samozřejmě interně nástroje umělé inteligence pro kódování široce využívá. Podle vyjádření šéfa firmy z minulého měsíce pomáhá AI výrazně urychlit expanzi, díky čemuž je možné pilotní projekty spouštět v řádu týdnů namísto let, ostatně jako i v jiných firmách mimo tento business.