Bude to revoluce? Google vyvíjí čip s „napevno zadrátovaným“ Gemini

Většina čipů pro umělou inteligenci je univerzálního určení. Nahrajete do nich model a ony ho spustí. Google údajně zkouší něco ještě podivnějšího: čip, který je sám o sobě modelem, s plánem Gemini integrovaným přímo do hardwaru. O projektu, neformálně nazývaném „Frozen v2“, informoval server The Information (theinformation.com). Google tento projekt zatím nepotvrdil a k uvedení čipu na trh zbývají ještě roky. Myšlenka, která za ním stojí, však představuje vážnou sázku na budoucí směřování infrastruktury umělé inteligence.
Současné čipy uchovávají model v paměti a přenášejí jeho data tam a zpět. Tato flexibilita je však na úkor spotřeby energie a času. Frozen v2 by architekturu neuronové sítě Gemini přímo zakomponoval do obvodů. Hardware se tak přizpůsobí struktuře současného návrhu umělé inteligence společnosti Google. Inženýři mohou model i nadále aktualizovat pomocí parametrů, ale základní struktura zůstává neměnná, tedy „zmrazená“. O tom, jak velká část modelu bude pevně zakomponována, se údajně stále rozhoduje.
Výsledkem je vyšší účinnost. Tento čip by mohl být 6 až 10krát účinnější než nejnovější vlastní čipy Google pro umělou inteligenci, měřeno počtem zpracovaných tokenů na jednotku spotřebované energie. Jednalo by se o novou řadu čipů, která by byla odlišná od TPU společnosti Google, nikoli o jejich náhradu. Nasazení se plánuje již na rok 2028.