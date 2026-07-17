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Můžete vyhodit velkou klávesnici. Takhle podle OpenAI vypadá jejich budoucnost

Ondřej Pohl
Můžete vyhodit velkou klávesnici. Takhle podle OpenAI vypadá jejich budoucnost
Fotografie: OpenAI
  • Codex Micro je inovativní mechanická klávesnice, která umožňuje plynulé ovládání AI agentů bez přerušení pracovního rytmu
  • Mezi její hlavní přednosti patří barevná RGB signalizace stavu úkolů, joystick pro rychlé spouštění procesů a otočné kolečko pro regulaci hloubky uvažování AI
  • Tento prémiový a vysoce odolný ovladač pro Mac i Windows je i přes cenu 230 dolarů aktuálně zcela vyprodán

Pamatujete internetové memy, ve kterých byly zobrazovány klávesnice pouze se třemi klávesami, a to „Ctrl“, „C“ a „V“? To byl vtipný způsob, jak naznačit, že řada programátorů, ale i jiných profesí, k sobě jen lepí bloky cizího kódu nebo textu.

@datawoman CTRL C C C C CTRL V #dev #code #meme #devlife #chatgpt ♬ Hinoki Wood - Gia Margaret

Tento pracovní přístup raketově expandoval po příchodu současných velkých jazykových modelů. A světe div se, podobná klávesnice najednou není vtip, ale skutečný kus hardwaru, který na svém webu představuje OpenAI (openai.com).

Codex Micro je přizpůsobitelná klávesnice vyvinutá ve spolupráci s Work Louder pro Codex, která vám pomůže procházet jednotlivými kroky vývoje, aniž byste museli přerušit svůj pracovní rytmus. V ukázce na videu GPT-5.6 Sol vytváří slovní hru, zatímco Micro se stará o hlasové diktování, přepínání mezi úkoly, ovládání logických operací, žádosti o oprávnění a navazující výzvy.

Hlavními rysy této neobvyklé novinky jsou:

  • Živá RGB zpětná vazba: Klávesy pro jednotlivé agenty mění barvu podle jejich aktuálního stavu. Ještě než přepnete chat, okamžitě vidíte, zda daná AI zrovna přemýšlí, běží, čeká na váš vstup, nebo má úkol hotový.
  • Integrovaný joystick: Jedním pohybem páčky můžete okamžitě spustit přednastavené procesy Codexu, jako je revize kódu, ladění chyb nebo refaktorování.
  • Dedikovaná akční tlačítka: Klíčové povely (schválení kódu, odmítnutí, Push-to-Talk nebo založení nového chatu) mají vlastní pevné klávesy, což výrazně omezuje nutnost neustálého klikání myší.
  • Otočný regulátor „mozkové kapacity“: Pomocí mechanického kolečka lze v reálném čase měnit úroveň uvažování (reasoning level) připojené AI. U jednoduchých úkolů ji udržíte bleskurychlou, u komplexních problémů jí otočením přidáte výkon pro hluboké přemýšlení.
Codex MicroCodex MicroCodex Micro

Konstrukce kombinuje špičkový design a odolnost díky tělu z CNC hliníku a polykarbonátu s pískovanou anodizovanou spodní stranou. Ovladač disponuje 13 mechanickými spínači (POM/POK), jedním dotykovým senzorem, otočným enkodérem a rovinným joystickem s gumovou krytkou. Zařízení podporuje připojení přes Bluetooth i USB-C, je plně kompatibilní s macOS i Windows a balení obsahuje exkluzivní sadu 32 vyměnitelných kláves s ikonami Codex.

Přestože zaváděcí cena není zrovna lidová (230 dolarů, tedy cca 6 tisíc korun s daní), je tento inovativní kus hardwaru prozatím vyprodán.

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