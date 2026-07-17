Můžete vyhodit velkou klávesnici. Takhle podle OpenAI vypadá jejich budoucnost

Pamatujete internetové memy, ve kterých byly zobrazovány klávesnice pouze se třemi klávesami, a to „Ctrl“, „C“ a „V“? To byl vtipný způsob, jak naznačit, že řada programátorů, ale i jiných profesí, k sobě jen lepí bloky cizího kódu nebo textu.
@datawoman CTRL C C C C CTRL V #dev #code #meme #devlife #chatgpt ♬ Hinoki Wood - Gia Margaret
Tento pracovní přístup raketově expandoval po příchodu současných velkých jazykových modelů. A světe div se, podobná klávesnice najednou není vtip, ale skutečný kus hardwaru, který na svém webu představuje OpenAI (openai.com).
Codex Micro je přizpůsobitelná klávesnice vyvinutá ve spolupráci s Work Louder pro Codex, která vám pomůže procházet jednotlivými kroky vývoje, aniž byste museli přerušit svůj pracovní rytmus. V ukázce na videu GPT-5.6 Sol vytváří slovní hru, zatímco Micro se stará o hlasové diktování, přepínání mezi úkoly, ovládání logických operací, žádosti o oprávnění a navazující výzvy.
Hlavními rysy této neobvyklé novinky jsou:
- Živá RGB zpětná vazba: Klávesy pro jednotlivé agenty mění barvu podle jejich aktuálního stavu. Ještě než přepnete chat, okamžitě vidíte, zda daná AI zrovna přemýšlí, běží, čeká na váš vstup, nebo má úkol hotový.
- Integrovaný joystick: Jedním pohybem páčky můžete okamžitě spustit přednastavené procesy Codexu, jako je revize kódu, ladění chyb nebo refaktorování.
- Dedikovaná akční tlačítka: Klíčové povely (schválení kódu, odmítnutí, Push-to-Talk nebo založení nového chatu) mají vlastní pevné klávesy, což výrazně omezuje nutnost neustálého klikání myší.
- Otočný regulátor „mozkové kapacity“: Pomocí mechanického kolečka lze v reálném čase měnit úroveň uvažování (reasoning level) připojené AI. U jednoduchých úkolů ji udržíte bleskurychlou, u komplexních problémů jí otočením přidáte výkon pro hluboké přemýšlení.
Konstrukce kombinuje špičkový design a odolnost díky tělu z CNC hliníku a polykarbonátu s pískovanou anodizovanou spodní stranou. Ovladač disponuje 13 mechanickými spínači (POM/POK), jedním dotykovým senzorem, otočným enkodérem a rovinným joystickem s gumovou krytkou. Zařízení podporuje připojení přes Bluetooth i USB-C, je plně kompatibilní s macOS i Windows a balení obsahuje exkluzivní sadu 32 vyměnitelných kláves s ikonami Codex.
Přestože zaváděcí cena není zrovna lidová (230 dolarů, tedy cca 6 tisíc korun s daní), je tento inovativní kus hardwaru prozatím vyprodán.