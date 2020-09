Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Dnes si povíme o spuštění 5G sítě. Že to už je nuda? Hmm, co takhle Android 11? Nic? Tak víte co? Dnes si ukážeme průhledný telefon. To budete koukat! Vítejte u mNews.

Průhledný telefon a start 5G – mNews

Vodafone spouští 5G v 5 městech

Když 5, tak 5. Vodafone od 1. října komerčně spustí sítě páté generace v pěti městech České republiky. Těmi jsou Praha, Brno, Jeseník, Ústí nad Labem a samozřejmě Karlovy Vary, kde síť již dnes běží. Pokrytí nebude kompletní a půjde spíš jen o ochutnávku. To pravé spuštění čeká na aukci kmitočtů, která by mohla proběhnout ještě letos. Ale že to dopadne bych úplně nečekal. Výhodou je, že nepotřebujete měnit tarif ani nic aktivovat. Pokud tedy budete v dosahu, tak vám bude stačit už jen jediná drobnost. Telefon, který 5G podporuje.

Android 11 je tady

Na vybrané telefony, a především pak Pixely včera dorazila aktualizace pro očekávaný Android 11. Z novinek můžu jmenovat vypínací menu s přístupem k chytré domácnosti a platebním kartám, přehlednější notifikační centrum nebo třeba plovoucí bubliny pro různé chatovací aplikace á la Messenger. I když zrovna kvůli tomu bych se na aktualizaci rozhodně netěšil. Jde to doufám vypnout…

Huawei přijde o dodávky displejů

Jako kdyby toho Huawei ještě neměl dost. V platnost vstupují další omezení, které pro Huawei znamenají výpadek v dodávkách displejů, konkrétně od Samsungu a LG. Ve výsledku to nebude taková tragédie, protože displeje odebírá i od společnosti BOE a nabízí se i další, ale jedná se o další z řady nepříjemností. Nevesele zní také zprávy o tom, že plánovaný Mate 40 očekává o 30 % méně prodejů. Řešení situace je zatím stále v nedohlednu. Ne, fakt není nic vidět.

Samsung patentoval průhledný telefon

Zakončeme to jednou fantasmagorií. Průhledné telefony se v různých sci-fi snímcích již objevily a Samsung si takový telefon nechal patentovat. Na základě toho výtvarník Snoreyn vytvořil působivé rendery, jak by takový telefon mohl vypadat. Posuďte sami. Lákal by vás průhledný stylový telefon? Pokud někdy takový vznikne, určitě to bude ve vzdálené budoucnosti. Praktické využití mi úplně jasné není, ale vypadá to sakra cool.

Cool vypadají i novinky od Honoru, nový Razr a další, na které tu dnes nebylo místo. O všem se ale dočtete na mobilenet.cz.