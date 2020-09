Motorola Razr 5G: ikonická žiletka v novém hávu zaujme výkonem i fotoaparáty

Fotografie: Motorola

Reinkarnovaná „žiletka“ Motorola Razr nás v loňském roce uchvátila svým povedeným designem a také praktickým Quick View displejem, který dokázal v mnoha situacích plnohodnotně nahradit vnitřní 6,2" ohebnou obrazovku. Dnes byla oficiálně představena druhá generace novodobého Razru s označením Motorola Razr 5G. Jaké novinky přináší?

Design: nově s podporou SIM slotu

Motorola Razr je stále skvěle vypadajícím véčkem, které na sebe dokáže strhnout pozornost, ať jej vytáhnete z kapsy kdekoli. K několika změnám však přeci jen došlo. Telefon je nově například o něco menší. Když jej srovnáme s předchozí generací, zjistíme, že rozměry nyní (v rozevřeném stavu) činí 169,2 × 72,6 × 7,9 mm, v zavřeném pak 91,7 × 72,6 × 16 mm. Hmotnost se zastavila na hodnotě 192 gramů. Pro srovnání uveďme, že rozměry a hmotnost původního modelu byly 172 × 72 × 6,9 mm, respektive 94 × 72 × 14 mm a 205 gramů.

Také čtečka otisků prstů se přemístila z brady, která jinak zůstává, na záda, kde ji bude podle výrobce pohodlnější nahmatat. Vzhledem ke konstrukci nelze z pochopitelných důvodů vyčítat absenci zvýšené odolnosti IP68, podle Motoroly by měl však telefon bez problémů zvládnout slabší déšť či případné postříkání vodou.

S nástupem 5G konektivity se také našlo místo pro fyzickou SIM kartu typu nanoSIM, kterou lze stále doplnit o eSIM, celkem tak můžete mít v telefonu dvě čísla. Samotný pant byl také upraven. Nově má být mnohem tišší, přičemž v zavřeném stavu se mezi dvě strany displeje údajně nevleze ani list papíru. Z toho lze usuzovat, že by mělo vše perfektně lícovat. Co se týče životnosti, byl pant otestován na více než 200 tisíc otevření a zavření. V praxi to znamená více než 100 otevření denně po dobu pěti let.

Displej: stejné rozměry i rozlišení

V oblasti displeje k žádným změnám nedošlo, nebo o tom alespoň prozatím nic nevíme. Můžete tak počítat s ohebným 6,2" pOLED panelem s jemností 373 PPI, respektive s vnější 2,7" G-OLED obrazovkou o rozlišení 600 × 800 pixelů. Tento Quick View displej by měl být nově ještě více schopen zastoupit velkou vnitřní obrazovku. Podle dostupných informací se můžeme těšit na velmi plynulý přechod mezi vnějším a vnitřním displejem ve stylu App Continuity od Samsungu.

Výkon, výdrž a fotoaparáty: více mAh, 5G konektivita

Motorola Razr 5G spoléhá na osvědčený procesor Snapdragon 765G, který má integrovaný 5G modem. Tento čipset je navíc dostatečně výkonný, přitom však nemá zdaleka tak vysoké nároky na spotřebu jako Snapdragon 865. Společnost mu dělá 8 GB operační paměti a 256GB úložiště. I náročnější uživatelé by si tedy měli přijít na své.

Kapacita baterie narostla z původních 2 510 mAh na 2 800 mAh. Podle našich zkušeností bychom tak mohli počítat se spolehlivou jednodenní výdrží. Ani tentokrát se bohužel nedočkáme bezdrátového nabíjení, jedinou možností je tak Razr nabít přes kabel maximálním výkonem 15 W.

Nakonec se zastavíme u fotoaparátů, které jsou dva a mají identické umístění jako u předchůdce. Hlavní snímač se chlubí 48Mpx rozlišením, světelností f/1.7 a optickou stabilizací, která se bude hodit při natáčení videa (v maximálním rozlišení 4K při 30 FPS) nebo během focení večerních snímků. Příjemně potěší rovněž přítomnost rychlého laserového ostření.

Další fotoaparát se nachází nad ohebným displejem a má 20Mpx rozlišení. I v tomto případě se jedná o tzv. Quad Pixel, bude tedy skládat čtyři pixely do jednoho, což by mohlo vylepšit snímky pořízené za zhoršených světelných podmínek.