Honor Watch ES jsou nové fitness hodinky s velkým AMOLED displejem

Fotografie: Honor

Honor na dnešní tiskové konferenci v rámci veletrhu IFA 2020 představil řadu nových produktů. Mezi nimi figurují i zajímavé chytré hodinky Watch ES, které na první pohled jakoby kombinují vzhled hodinek a náramků. Upoutá vás především protáhlý a mírně zaoblený displej. Pakliže se vám do mysli vkrádá dojem, že jste tento design již viděli, je tomu tak. Jak bývá zvykem, produkty Huawei a Honoru se prolínají více, než je zdrávo. Vzhledově identické hodinky Huawei Watch Fit byly představeny před několika týdny.

Navraťme se však k Honoru a jeho hodinkám Watch ES. Kromě designu vás jistě upoutá i nízká hmotnost. Bez pásku váží pouhých 21 gramů. Samotný AMOLED displej má úhlopříčku 1,64 palce a jemné rozlišení 280 × 456 pixelů. Displej je samozřejmě dotykový a drtivou většinu úkonů zajišťují různá gesta. Dostalo se však ještě na boční tlačítko. Tělo hodinek je dle výrobce z odolného polymerního vlákna. Pro uživatele je podstatné, že hodinky mohou do vody, chlubí se odolností do 5 ATM. V praxi to znamená, že se s nimi můžete sprchovat a rovněž plavat. Naopak již nejsou určeny k potápění.

Sportovní aktivity budete moci měřit velmi přesně. Nechybí GPS, akcelerometr, 6osý gyroskop, optický snímač srdeční frekvence ani možnost měření okysličení krve. Jistě vás potěší také senzor okolního světla. Ve Watch ES je nasazen proprietární operační systémi, který dokáže komunikovat s telefony s Androidem 5.0 a novějším či iOS 9.0 a novějším. Hodinky umí zobrazit všechny nezbytné notifikace, ale chybí možnost reagovat na ně. Vzdáleně však můžete ovládat fotoaparát či hudební přehrávač. Díky interní 4GB paměti lze hodinky využít jako přehrávač hudby přímo do bezdrátových sluchátek.

Honor Watch ES mají baterii s kapacitou 180 mAh a v závislosti na stylu používání i velmi slušnou výdrž. Při středně aktivním využívání, kdy se nijak zásadně nebudete omezovat v používání, se výdrž vyhoupne až na 10 dnů.

Honor Watch ES se nepasují do role nejlepších chytrých hodinek, ale naopak patří spíše k cenově dostupnějším. Na vybraných evropských trzích by měl být prodej zahájen 21. září, přičemž cena je stanovena na 99 eur, v přepočtu tedy hluboko pod hranicí 3 tisíc korun.