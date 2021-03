Populární Samsung Galaxy A50 povýšil na Android 11

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

Samsung nadále pokračuje v aktualizaci svých modelů a pomalu přichází řada i na starší kousky. Jak informuje sammobile.com, nyní je na řadě oblíbený telefon z roku 2019 – Galaxy A50. Aktualizace nese označení A505FDDU7CUBC a má velikost přes 1,8 GB. Již ta naznačuje, že nejde o běžný update, ale soubor, který přináší nejnovější Android 11, nadstavbu One UI 3.1 a také březnové bezpečnostní záplaty. Jinými slovy to nejnovější, co aktuálně lze nabídnout.

Po aktualizaci se mírně promění prostředí a dorazí i pár nových funkcí. V informační liště bude nově speciální místo pro konverzace a vylepšeno zobrazení hudebního přehrávače. Úpravou prošlo i nastavení oprávnění a vylepšeny možnosti nastavení režimu Always-on. Jako obvykle Samsung vydává aktualizace ve vlnách a na vašem konkrétním kousku nemusí být nový software okamžitě dostupný. Jeho dostupnost však můžete manuálně zkontrolovat skrze nastavení a položku Aktualizace softwaru.