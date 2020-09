Sítí 5G Vodafone pokryje hned 5 českých měst. Víme, jaká to budou

Fotografie: pixabay.com

Po revoluci v oblasti pevného připojení, kdy Vodafone nedávno spustil superrychlý gigabitový internet pro 1,3 milionu domácností a firem, se letos zákazníci dočkají další významné novinky. Jde o spuštění nejnovější generace mobilních sítí 5G. Od začátku října bude signál 5G dostupný hned v pěti městech. Jako první se nová síť dostává do Karlových Varů, Ústí nad Labem a Jeseníku, tedy ke třem vítězům soutěže 5G pro 5 měst, kterou loni vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj. Právě s Karlovými Vary, Ústím nad Labem a Jeseníkem Vodafone spolupracuje na uvedení nejmodernější technologie do praxe. Navíc Vodafone přidává i nejobydlenější oblasti České republiky – Prahu a Brno. To vše se lze dočíst v tiskové zprávě.

„Signál 5G budeme v následujících měsících rozšiřovat i do dalších oblastí. Věříme, že technologie mohou měnit svět k lepšímu a že náš příspěvek k digitalizaci Česka už je opravdu vidět. Chceme dál stavět kapacitní a odolné sítě, na které se čeští spotřebitelé, firmy i stát mohou spolehnout. Skutečně masivní a celostátní rozšíření 5G s potřebnou kapacitou se ale neobejde bez kmitočtů, které by měla nabídnout chystaná aukce,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel společnosti Vodafone Czech Republic.

V Praze, Brně, Ústí nad Labem, Karlových Varech a Jeseníku spouštíme 5G s technologií DSS. Síť 5. generace přináší zákazníkům 10x rychlejší připojení oproti LTE a chytrým městům netušené možnosti technologického rozvoje od robotiky po telemedicínu.👉https://t.co/oZJ6JM9X91 pic.twitter.com/hUwJTLsjce — Vodafone ČR (@Vodafone_CZ) September 9, 2020

V první fázi spuštění 5G Vodafone staví na frekvencích, které už nyní slouží pro síť 4G LTE, konkrétně jde o pásma 1 800 a 2 100 MHz. Jako první v Česku přitom využije jedinečnou technologii Dynamic Spectrum Sharing (DSS), která zajišťuje dynamické sdílení frekvencí mezi 4G a 5G sítí podle aktuálních potřeb. To znamená efektivnější využití zatím dostupného spektra.

Využití 5G v praxi: pomůže například záchranářům

Novinky Vodafone tradičně oznámil v Karlových Varech, i když to letos nemohlo kvůli pandemii koronaviru být přímo během letního filmového festivalu. Karlovarské hosty dnes čekala ukázka využití 5G v praxi. Při simulované autonehodě se představila nová funkce mobilní aplikace Záchranka – online videopřenos, díky kterému se oči záchranáře dostanou na místo nehody ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. Vodafone také předvedl budoucnost živých přenosů, kam 5G přinese větší mobilitu a profesionální 4K kvalitu záběrů. Ty tak budou moci být ve špičkovém rozlišení a diváci budou vtaženi přímo do děje, ať už se odehrává kdekoliv. Místo náročné přípravy a nasazení nákladné vysílací technologie (přenosových vozů a pevného nebo satelitního připojení) nově postačí jen 5G síť a vysílací „batoh“.

„Výhodou 5G je nejen vyšší kapacita sítě pro více zařízení, vyšší přenosová rychlost, ale také větší stabilita přenosu a menší latence, tedy zpoždění. Takové vlastnosti mohou být důležité nejen v dopravě nebo průmyslu, ale i při zdravotních zákrocích prováděných lékařem na dálku. My jsme dnes také ukázali, že s pomocí 5G se obraz z místa zásahu dostal k záchranářům ve špičkovém rozlišení, bez výrazného zpoždění při komunikaci. Čas při práci záchranářů často rozhoduje,“ popisuje viceprezident Vodafonu pro technologie Milan Zíka. Právě on se loni v Karlových Varech objevil virtuálně díky prvnímu 5G holografického hovoru v Česku.

S pomocí 5G může být dostupnější i pravidelná zdravotní péče třeba pro pacienty v odlehlejších oblastech. Takzvaná telemedicína umožňuje, aby místo lidí v řadě případů cestovala pouze elektronická data.

Zaváděcí období

K 5G síti se budou moci během zaváděcí nabídky připojit firemní i nefiremní zákazníci se stávajícími tarify a také majitelé předplacených karet. Budou ale potřebovat nejnovější mobilní telefony, které dokážou se sítí 5G od Vodafonu pracovat.

Všechny majitele neomezených tarifů se zastropováním rychlosti navíc čeká důležitá novinka. Pokud si u Vodafonu koupí 5G telefon (přístroj musí být kompatibilní se sítí Vodafonu), získají plnou rychlost stahování. Během zaváděcí nabídky si tak mohou vyzkoušet naplno přesně to, co technické parametry nové 5G technologie dovolí.

Po zaváděcím období a dalším rozšíření pokrytí představí Vodafone v příštím roce novou nabídku šitou už na míru 5G. Všechny důležité informace, které se týkají vhodných telefonů a dalších detailů o 5G síti, bude od 1. října shrnovat webová stránka www.vodafone.cz/5G.