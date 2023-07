Zemětřesení na Twitteru. Obsah jen pro přihlášené a omezení příspěvků za den

Sociální síť Twitter zažívá v posledních době velmi turbulentní časy a lze říci, že vše započala od doby, kdy se o ni začal zajímat miliardář Elon Musk, který ji i později odkoupil. Tento víkend je ovšem na nové informace pro všechny uživatele Twitteru opravdu velice zásadní.

Nově už není možné si zobrazit obsah jakéhokoliv tweetu, aniž byste nebyli přihlášeni. K tomu vás ostatně Twitter okamžitě vyzve. O takto zásadní novince informovala agentura Reuters, ale vyjádřil se k ní i samotný Elon Musk. Dle jeho slov se má jednat o dočasné mimořádné opatření. Důvodem k tomuto kroku má být zamezení masivního sběru dat firem třetích stran. doposud není známo, kdy by omezení mohlo skončit, neboť nyní je pro přečtení byť jen jediného tweetu nutné se buď přihlásit nebo vytvořit nový účet.

NEWS: Twitter's web version no longer allows users to browse without logging in. All urls redirect to the signup page.



This is believed to be a measure to make it harder for scrapers to take Twitter's data, like ChatGPT's web browsing plugin has been doing. pic.twitter.com/DbfuAWwS4p