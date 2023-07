Aplikace Threads od Mety, rival Twitteru, u nás pravděpodobně nyní nebude dostupná

Konkurent společnosti Meta pro Twitter s názvem Threads je spuštěn v USA a ve Velké Británii, jak jsme vás již informovali, ale do zbytku Evropy se možná v dohledné době nedostane. Mluvčí společnosti Meta totiž sdělil irské komisi pro ochranu osobních údajů, že služba nebude v EU „v tuto chvíli“ zavedena, o čemž informuje engadget.com skrze independent.ie.

UPDATE: Meta confirmed the report to Engadget, saying that Threads will only launch tomorrow in the UK and US, and not elsewhere in Europe, though it will arrive there eventually. https://t.co/LGMdn3By8z