Kolik v ČR stojí Facebook a Instagram bez reklam? Minimálně 240 Kč

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Před několika dny jsme vás informovali o tom, že společnost Meta v Evropské unii spouští placený program pro Facebook a Instagram. Předplatitelé se vyhnou veškerým reklamám či doporučením a současně Meta potvrzuje, že nebude využívat informace v rámci jakýchkoliv reklam. Doposud však nebyly známé přesné ceny pro český trh. To se však počínaje dnešním dnem mění a prvním uživatelům už Meta automaticky navrhuje předplatné.

Cena předplatného na měsíční bázi se mění dle místa využívání zmíněných aplikací. Pokud aktivace proběhne skrze desktopové prostředí, je stanovena na 239,99 Kč. Pakliže ale do stejného bodu dospějete skrze aplikace pro Android, činí 299 Kč měsíčně. Důležité je také dodat, že Meta bude zmíněné částky účtovat do 1. března 2024, a to fixně. Po 1. břenu 2024 bude cena 239,99 Kč, respektive 299 Kč za jeden účet. Za každý další účet na Facebooku nebo Instagramu bude poplatek 148 Kč, respektive 185 Kč.

I v případě českých cen se tak potvrzuje, že mít prostředí aplikací Meta bez reklam může být velmi drahou záležitostí, která pro majitele několika účtů může stoupat do tisíců měsíčně. Nadále však zůstává možnost využívat Facebook a Instagram bezplatně, avšak s reklamami.