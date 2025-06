Pro bezkontaktní platby už nebudeme muset mířit na milimetry. Přichází NFC 15

Fotografie: Motorola

Technologie NFC je s námi už roky a pro mnohé mladší čtenáře může být naprostou samozřejmostí. Umožňuje bezkontaktní platby, otvírání dveří, párování sluchátek nebo třeba odbavení v dopravě. A to vše ještě více ulehčí nový standard NFC Release 15, jak informuje NFC Fórum v tiskové zprávě. Naprosto klíčové je, že komunikační dosah se u něj prodlužuje ze stávajících 0,5 cm na celé 2 cm, což znamená, že zařízení už nemusí být zarovnaná naprosto přesně. Výsledkem bude rychlejší spojení a méně chyb.

„Prodlužení dosahu bezkontaktní komunikace pomocí NFC bylo jednou z hlavních priorit stanovených v Pětileté strategii NFC Fóra. Cílem je reagovat na měnící se potřeby trhu a nabídnout rychlejší a jednodušší transakce na všech zařízeních s podporou NFC – včetně těch menších, jako jsou chytré hodinky nebo telefony,“ říká Mike McCamon, výkonný ředitel NFC Fóra. „Z rozšířeného dosahu budou těžit různé trhy, přičemž nejvíce získají samotní uživatelé díky lepšímu uživatelskému zážitku. NFC Release 15 posouvá laťku bezkontaktní komunikace a zároveň otevírá cestu k novým a zajímavým scénářům použití – například k využití mobilního telefonu jako platebního terminálu. Zlepší se také použitelnost NFC v odvětvích, jako je automobilový průmysl, doprava nebo systémy přístupu.“

Delší dosah znamená, že NFC začne komunikovat dřív, což pomůže hlavně nositelným zařízením – třeba chytrým hodinkám nebo prstýnkům. Výrazně se ale zlepší i použití mobilních telefonů jako platebních terminálů, stejně jako stabilita při bezdrátovém nabíjení nebo v přístupových systémech (například do auta nebo na hotelový pokoj). Navzdory většímu dosahu zůstává NFC technologií s krátkým dosahem, tedy i vysokou úrovní zabezpečení.

NFC Release 15 přináší také posun v oblasti Digitálních pasů produktů (Digital Product Passport – DPP), jež umožní výrobcům ukládat informace o původu, opravách či recyklaci přímo do NFC tagu – přímo na produkt. Standard využívá běžný formát NDEF, takže bude kompatibilní s existujícími zařízeními. Pro uživatele to znamená, že si jedním přiložením mobilu mohou ověřit historii a „životopis“ produktu. Pro výrobce to má být důležitý krok k transparentnosti a udržitelnosti.

„Technologie NFC nám každý den zpříjemňuje život – je pohodlná, bezpečná a propojuje nás se světem kolem,“ pokračuje McCamon. „NFC Release 15 dále rozšíří jednoduchost bezkontaktního používání do stále širší škály oblastí – včetně udržitelnosti – a znovu nastaví výkonnostní standardy. NFC Fórum se dlouhodobě snaží pomáhat organizacím dodávat bezpečné, spolehlivé a pohodlné spojení na krátkou vzdálenost, které vychází z aktivního záměru uživatele. S NFC Release 15 jsme hrdí na to, že umožňujeme tyto interakce i v době, kdy technologie, její využití a její schopnost podpořit propojenější a udržitelnější svět nadále rostou.“

Technická dokumentace je už dostupná pro členy NFC Fóra z vyšších úrovní, veřejné certifikace a dostupnost pro vývojáře jsou v plánu na podzim letošního roku. Za vylepšením standardu každopádně stojí giganti jako Apple, Google, Sony, Huawei nebo NXP, díky čemuž se dá očekávat poměrně rychlá adopce v nové generaci zařízení.