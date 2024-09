V ČR nově můžete platit pomocí Lidl Pay a ušetřit

Fotografie: Lidl

Společnost Lidl, jež stejně jako Kaufland patří do obchodní skupiny Schwarz, oznámila novinku v podobě platebního systému Lidl Pay, jehož cílem je urychlit nákup a také automaticky uplatnit dostupné slevy z věrnostního programu. Děje se tak dva roky poté, co funkci zavedl Kaufland.

„V Lidlu neustále pracujeme na tom, aby byly nákupní procesy co nejjednodušší a přizpůsobené potřebám zákazníka. Tento systém byl navržen s důrazem na jednoduchost, bezpečnost a rychlost platebních transakcí, a jeho cílem je zefektivnit způsob, jakým naši zákazníci mohou za naše produkty platit. Zavedením tohoto systému posilujeme naši pozici na trhu a přinášíme další inovace pro komfort a bezpečnost našich uživatelů,“ uvedla mluvčí společnosti Lidl Česká republika Eliška Froschová Stehlíková.

Výhodou je automatické uplatnění dostupných slev z věrnostního programu.

Platby chrání bezpečnostní ověřovací metody, aby zákazníci věděli, že jejich osobní i platební údaje jsou chráněny. Pro zabezpečení plateb jsou využity čtečky otisku prstů a rozpoznání obličeje, případně PIN. Dynamický QR kód se přitom pravidelně obměňuje a jeho platnost je omezena, aby se předešlo případnému zneužití, například při použití screenshotů.

Jak aktivovat a používat Lidl Pay?

Jakmile stáhnete aplikaci Lidl Plus dostupnou pro Android a iOS, musíte se přihlásit, případně registrovat. Poté přejděte do záložky Více, kde kromě svého jména uvidíte různé možnosti včetně nastavení. Vás však zajímá položka Lidl Pay. Po kliknutí po vás aplikace bude chtít adekvátní zabezpečení, kterým je PIN kód a případně i otisk prstu nebo Face ID u Applu. Následně přijde čas na zadání platebních údajů z vaší karty a ověření ze strany banky, a to formou SMS či různých aplikačních klíčů. Potvrzením je vše nastavené a hotové.

Samotné placení se pak, jak jsme již zmínili, vyhýbá potřebě NFC. Pakliže jste již nyní využívali Lidl Plus, mnoho se pro vás nemění.