Android 15 přidává podporu pro bezdrátové NFC nabíjení

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Server phonearena.com informoval o tom, že Android 15 nově přidává podporu pro bezdrátové nabíjení NFC Wireless Charging (WLC). Technologii NFC má přitom většina z nás spojenou s bezkontaktním placením pomocí mobilních telefonů či hodinek, ovšem možnosti standardu Near-Field Communication u něj nekončí. A právě jednou z jeho schopností, která zatím není hojně rozšířena, je možnost bezdrátového nabíjení, která se zpřístupnila již v roce 2020, ale stále čeká na masivnější nástup. A právě ten by mohla výrazně urychlit podpora u operačního systému Android 15. „Bezdrátové nabíjení pomocí NFC umožní nabíjet malá zařízení poháněná baterií, kterých najdeme mezi dnes používanými 36 miliardami IoT zařízení opravdu velké množství. NFC bezdrátové nabíjení je revoluční, neboť změní způsob, jakým používáme malá (bateriemi napájená) zařízení, omezíme tak potřebu integrace konektorů, a tedy i kabelů,“ uvedl při uvedení technologie Koichi Tagawa, předseda NFC Fóra.

Klíčovým rozdílem oproti technologii Qi je použití mnohem menších antén. V praxi to znamená, že se NFC Wireless Charging snadno vejde i do sluchátek, stylusů, chytrých hodinek či trackerů atp., kde například právě kvůli rozměrům není implementace Qi možná. Další výhodou je pak i extrémně nízká cenu NFC čipů, díky čemuž by se mohlo stát bezdrátové nabíjení menšího příslušenství zcela běžnou normou. Navíc je zde další výhoda – ta stejná anténa zvládne i přenos dat, čímž je ušetřeno ještě více vnitřního prostoru při zachování maxima funkcí. Naopak limitací, opět související s rozměry, je nižší výkon bezdrátového nabíjení oproti Qi, který aktuálně činí jen 1 W, ovšem do roku 2028 by se měl navýšit na už použitelnější 3 W.

Integrace do Androidu 15 by pak mohla výrazně pomoci většímu rozšíření technologie, přičemž v kódu připravovaného Androidu 15, jenž by měl přinést mimo jiné i satelitní komunikaci, na něj upozornil jako první androidauthority.com. Právě podpora od operačního systému Android je zcela klíčová, neboť by mohla znamenat, že by technologii mohlo přijmout větší množství výrobců příslušenství, kterým energii pro provoz často dodávají nepraktické vyměnitelné baterie (například u trackerů).