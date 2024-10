Místo platebního terminálu iPhone? Apple do ČR přináší Tap to Pay

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Stalo se standardem, že na mnoha místech v ČR lze zaplatit kartou, ať už se jedná o farmářské trhy, automat na kávu, automyčku či miniaturní stánek v parku, tedy místa, kde by to ještě ne tak dávno vůbec nepřicházelo v úvahu. Rozšiřování možnosti bezhotovostních plateb pak navyšuje nejen zákaznický komfort, neboť mohou zaplatit například chytrým prstenem, telefonem či hodinkami, ale také má podle společností jako je Visa či Mastercard navyšovat tržby podniků.

Zároveň však platí, že oproti platbě hotovostí nemusí být bezkontaktní placení vždy tak zcela bezproblémové. Zřejmě každému se již někdy stalo, že měl platební terminál problém s připojením k internetu a platbu tak například bylo nutné znovu zopakovat nebo se vydat s číšníkem blíže ke zdroji internetu, aby se platba mohla uskutečnit. Občas se také stane, že vás při placení smartphonem s operačním systémem Android systém nečekaně vyzve, abyste platbu potvrdili ještě například otiskem prstu, pouze odemknutý telefon tedy nemusí stačit. V případě Applu je pak nutné odemknout Apple Peněženku, s čímž se typicky pojí nasnímání obličeje skrze Face ID. Právě Apple pak nabízí také elegantní řešení nazývané jako Tap to Pay, které umožňuje místo platebního terminálu inkasovat platby pomocí iPhonu.

Obchodníci mohou díky tomuto řešení přijímat platby na iPhonu Xs a novějších modelech pouhým přiložením iPhonu k druhému telefonu či platební kartě. Podporovány jsou bezkontaktní kreditní či debetní karty, iPhony, Apple Watch nebo jiné digitální peněženky, včetně řešení s operačním systémem Android.

„Počínaje dneškem se Adyen, SumUp a Viva.com stávají prvními platformami, které budou Tap to Pay na iPhonu ve výše uvedených pěti zemích nabízet. Stripe je k dispozici v Rakousku, České republice, Irsku a Švédsku, Global Payments spolu s rakouskou Erste Bank pak v Rakousku, České republice a Rumunsku. Nexi je možné využívat v Rakousku a Švédsku, Revolut v Rakousku a Irsku, myPOS a PAYONE v Rakousku, a Zettle ve Švédsku. BOI Payment Acceptance\Global Payments a Square v Irsku, hobex v Rakousku a Surfboard Payments ve Švédsku začnou Tap to Pay na iPhonu podporovat v nadcházejících týdnech. Tap to Pay na iPhonu lze využívat s bezkontaktními kreditními a debetními kartami, které vydaly přední světové banky jako American Express, Discover, Mastercard či Visa,“ uvádí se v tiskové zprávě společnosti Apple.