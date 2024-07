Platíte rádi mobilem? Využitelnost NFC dostane zcela nový rozměr

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Technologii NFC (Near Field Communication) běžně používáme pro bezkontaktní platby, s její pomocí lze však rovněž zajistit možnost rychlého spárování smartphonu s příslušenstvím, jako jsou sluchátka či reproduktor, či jednoduché a intuitivní sdílení vizitky. NFC dokonce umožňuje i pomalé nabíjení produktů, ovšem nyní přichází ještě další možnost využití. NFC Forum přišlo s myšlenkou „multi-purpose tap“, tedy „víceúčelového přiložení“, kdy platba přiložením telefonu k terminálu přináší ještě další doprovodné funkce.

Slevy, návody, jízdenky

Příkladem budiž návštěva obchodu, kde přiložením telefonu k terminálu nejen že zaplatíte, ale zároveň se automaticky nahrají relevantní zákaznické slevy, uplatní zákaznické body apod., a také dojde k odeslání elektronické účtenky do telefonu. Dokonce by takto mohly být kromě účtenky odeslány například i informace o tom, jak zboží správně zrecyklovat. Netřeba dodávat, že tyto nové funkce by mohly snížit environmentální dopad kvůli absenci klasických papírových účtenek. Již nyní lze přitom během nakupování u některých obchodů využít elektronickou účtenku, k tomu je však potřeba se zaregistrovat do aplikace, otevřít ji a naskenovat zákaznický kód. Pouhá platba telefonem by tak mohla eliminovat nutnost skenovat kód z aplikace.

Dalším způsobem využití by mohlo být ověření věku uživatele při nákupu alkoholu či například v rámci elektromobility. Majitelé elektromobilů by mohli pouhým přiložením telefonu odstartovat nabíjení a zároveň zaplatit, tedy něco, co je dnes nutné řešit přes aplikaci, případně nabíjecím čipem či kartou. Mimo jiné by takto bylo možné rovněž využívat jízdenky v hromadné dopravě, kde by bylo možné skrze NFC nahrát jízdenku do telefonu a revizoři by si ji mohli (opět skrze NFC) jednoduše ověřit.

Unifikovanost standardu NFC hraje implementaci do karet

Velkou výhodou NFC je již navyklost uživatelů na tuto technologii a unifikovanost standardu, který nevyžaduje separátní optimalizace pro systémy Android a iOS. Dodejme, že členové NFC Forum jsou Apple, Google, Huawei, Identiv, Infineon, NXP, Qualcomm, Sony a ST Microelectronics, implementaci nového způsobu využití by tak šlo očekávat minimálně u těchto značek.

„Víceúčelové přiložení přinese uživatelům ještě větší pohodlí během bezkontaktního používání, protože umožní bezproblémové provedení více transakcí najednou,“ vysvětluje Mike McCamon, výkonný ředitel NFC Forum. „Spotřebitelé a maloobchodníci si oblíbili bezpečnost, spolehlivost a pohodlí bezkontaktních plateb – představte si, že byste stejným okamžitým přiložením telefonu mohli také zaznamenat věrnostní body nebo získat účtenku. Potenciál pro realizaci více funkcí a propojení služeb je neomezený.“