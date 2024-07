Číňané přišli na to, jak vylepšit NFC. Jeho používání bude ještě snadnější

Čínský výrobce mobilních telefonů, značka Infinix, kterou můžete dobře znát i od nás, představila revoluční technologii 720° SphereTech NFC. Cílem technologie je zvýšit všestrannost a spolehlivost funkce NFC (Near field communication) v mobilních zařízeních.

🔥We're taking NFC to the next level with Infinix's revolutionary 720° SphereTech NFC technology! It allows you to read and tap cards on three sides (Front, Top, & Back) of your device. 📲 Read more: https://t.co/YZYQb0TN1k #Infinix #720SphereTechNFC pic.twitter.com/zSq4l23g8I