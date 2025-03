Dočkali se i Slováci, Apple k nim rozšiřuje Tap to Pay

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jak víme již dávno, Apple nabízí elegantní řešení Tap to Pay, které umožňuje místo platebního terminálu inkasovat platby pomocí iPhonu. Zatímco v České republice je dostupné už od října loňského roku, na Slovensku si museli počkat až do včerejšího dne. Právě včera totiž Apple oficiálně oznámil, že rozšiřuje službu do dalších devíti evropských zemí, konkrétně Bulharska, Finska, Maďarska, Lichtenštejnska, Polska, Portugalska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska.

Obchodníci mohou díky tomuto řešení přijímat platby na iPhonu Xs a novějších modelech pouhým přiložením iPhonu k druhému telefonu či platební kartě. Podporovány jsou bezkontaktní kreditní či debetní karty, iPhony, Apple Watch nebo jiné digitální peněženky, včetně řešení s operačním systémem Android.

Níže jsou uvedeny země a konkrétní aktuálně podporované platební platformy:

Bulharsko : Adyen, myPOS, Revolut a Viva, SumUp již brzy

: Adyen, myPOS, Revolut a Viva, SumUp již brzy Finsko : Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp a Viva, Surfboard Payments již brzy

: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp a Viva, Surfboard Payments již brzy Maďarsko : Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva a Worldline

: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva a Worldline Lichtenštejnsko : Adyen

: Adyen Polsko: Adyen, eService s PKO Bank, Mollie, Stripe, SumUp, Viva a Worldline; Planet Pay, Revolut a PeP (součást Nexi) již brzy

Portugalsko : Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp a Viva

: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp a Viva Slovensko : Adyen, Global Payments Slovenská sporiteľňa, Revolut a Worldline, SumUp již brzy

: Adyen, Global Payments Slovenská sporiteľňa, Revolut a Worldline, SumUp již brzy Slovinsko : Adyen, Revolut a Worldline, SumUp a hobex již brzy

: Adyen, Revolut a Worldline, SumUp a hobex již brzy Švýcarsko: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp a Worldline, hobex již brzy

Apple v tiskové zprávě dodává, že je pro něj, jako tradičně, klíčová ochrana osobních údajů, která se stala základem návrhu a vývoje všech platebních funkcí, které společnost nabízí. „V aplikaci Tap to Pay v iPhonu jsou platební údaje zákazníků chráněny stejnou technologií, která zajišťuje soukromí a bezpečnost Apple Pay. Všechny transakce provedené pomocí Tap to Pay prostřednictvím iPhonu jsou šifrovány a zpracovávány pomocí Secure Element a Apple neví, co se kupuje ani kdo to kupuje,“ doplňuje firma se sídlem v americkém Cupertinu.