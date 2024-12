První alternativa k Apple Pay na iPhonech se jmenuje Vipps MobilePay a je už k dispozici

Fotografie: Vipps

Norská společnost Vipps oznámila, že od pondělí mohou uživatelé její služby v Norsku bezkontaktně platit v obchodech pomocí Vipps a nespoléhat se přitom na řešení Apple Pay. Vipps se tak se službou Vipps MobilePay stává první společností na světě, která nabízí alternativu k Apple Pay, k čemuž Cupertionu donutilo nařízení Evropské unie, protože jinak hrozila Američanům velmi tučná pokuta. Připomeňme, že NFC se otevřelo vývojářům třetí strany s příchodem iOS 18.1.

„Léta jsme bojovali za to, abychom mohli rovnocenně konkurovat společnosti Apple, a je to téměř surrealistický pocit, že konečně můžeme spustit naše vlastní řešení. Bude to nyní velmi vzrušující souboj mezi největší světovou značkou a společností Vipps,“ říká k velkému oznámení Rune Garborg, generální ředitel společnosti. V iPhonech a telefonech s Androidem bude možné nastavit Vipps jako výchozí platební aplikaci, takže pro placení ji nebudou uživatelé muset neustále otevírat.

S Vipps bude možné bezkontaktně platit také pomocí telefonů s operačním systémem Android. „Být první na světě, kdo nabízí alternativu k Apple Pay na iPhonu, je pro nás obrovský úspěch. Prokazuje to naši schopnost konkurovat větším globálním hráčům. Jsem hrdý na své kolegy, kteří na tom tvrdě pracovali, a jsem vděčný za vynikající partnery pro spolupráci v BankAxept a Thales,“ dodává Garborg.

„Poté, co se společnost Apple otevřela, bylo pro nás důležité spustit službu co nejrychleji, abychom čelili tvrdé konkurenci. Průběžně však budeme přidávat další zjednodušení, mezinárodní karty a další banky,“ říká Garborg. Vipps aktuálně podporuje všechny druhy transakcí od plateb v obchodech přes online platby až po zasílání peněz přátelům.

Zatím pouze v Norsku

Služba „Tap with Vipps“ má aktuálně fungovat na všech karetních terminálech, které přijímají karty BankAxept, tedy téměř všude v Norsku. Během pár měsíců pak má být služba dostupná také pro karty Visa a Mastercard, takže pak bude možné platit kartou Vipps po celém světě. V roce 2025 plánuje firma rozšířit své služby do Dánska, Finska a Švédska.