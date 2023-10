Zbrusu nový Pixel 8 Pro láká na skvělou fotovýbavu, procesor i stylový design

Pixel 8 Pro představuje doposud nejlépe vybavený smartphone Google, který se může pochlubit celou řadou vychytávek. Novinka uvedená na dnešní akci „Made by Google“ však zaujme i designem.

Po stránce designu zůstává Pixel 8 Pro věrný předešlým Pixelům. Oproti Pixelu 7 Pro si lze však všimnout zaoblenějších rámečků a změny se dočkal i horizontálně situovaný fotomodul, jehož šasi navazuje na kovový rámeček. Google se rovněž pochlubil tím, že do roku 2030 hodlá být absolutně uhlíkově neutrální. Stejně tak zástupce společnosti uvedl, že balení je zcela bez plastů a nové Pixely využívají 100% recyklovaný hliník.

Na přední straně je velkou změnou plochý displej se 120Hz obnovovací frekvencí a uhlopříčkou 6,7", předešlé modely sázely na zaoblené obrazovky. Rozlišení se zastavilo na velmi solidních 2 992 × 1 344 pixelech. Zajímavostí je pak vyšší maximální jas, jehož nejvyšší hodnota činí úctyhodných 2 400 nitů, samozřejmostí je rovněž ochrana Gorilla Glass Victus 2 či celková odolnost dle IP68. Zobrazovací panel Google nazývá Super Actua a vyznačuje se právě špičkovým maximálním jasem.

Vylepšení představuje bezpochyby i 4nm procesor Google Tensor G3 s kódovým označením Zuma, který je postavený na stejných základech jako Exynos 2300. Tento čipset využívá celkem 9 jader (Cortex-X3 jako primární, čtyři Cortex-A715 a čtyři Corex-A510). Svižný chod by měla zajistit i 12 GB RAM. Z biometrických způsobů ověření uživatele je k dispozici čtečka otisků prstů a rozpoznávání obličeje.

Netradiční inovací je přítomnost tepelného senzoru (resp. senzoru teploty pokožky) vedle fotoaparátů, který je dostupný výhradně pro Pixel 8 Pro, nikoliv pro základní Pixel 8, mělo by se jednat o snímač z nových Pixel Watch 2.

Jednou z největších předností Pixelů jsou fotoaparáty, které najdeme u Pixelu 8 Pro celkem čtyři. Na zadní straně konkrétně sídlí 50Mpx primární senzor s vylepšeným fázovým ostřením a optickou stabilizací. Zcela nový je pak 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv rovněž vybavený fázovým ostřením, který zvládá rovněž makro snímky díky nízké ostřící vzdálenosti. Ve výbavě nechybí ani 48Mpx pětinásobný teleobjektiv s maximálním 30× přiblížením, zatímco čelní kamerka je ultraširokoúhlá a má vcelku netradiční rozlišení 10,5 Mpx. Některé ze schopností nového Pixelu 8 Pro si lze prohlédnout i v oficiálním videu od Googlu.

