Fototest Pixelu Fold s 5× teleobjektivem: jedná se o nejlépe fotící skládačku?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jak už jsme uváděli v našich prvních dojmech, tak ohebný Google Pixel Fold dorazil na trh oproti konkurenci relativně pozdě. Google si evidentně chtěl dát záležet na tom, aby zákazníkům představil (dle svých možností) co nejlepší ohebný smartphone, což by se mělo promítnout i do fotovýbavy, která je rozhodně ambiciózní. Ostatně Google je již několik let známý svými povedenými fotomobily, jež sbírají ta nejvyšší hodnocení v různých testech. O tom, jestli v tomto ohledu není Pixel Fold výjimkou, se budete moci na vlastní oči sami přesvědčit.

Za zapůjčení Google Pixelu Fold děkujeme společnosti Alza.cz a.s., provozující internetový obchod Alza.cz, kde si smartphone můžete i zakoupit.

Fotovýbava Pixelu Fold budí respekt již jen při pohledu na parametry jednotlivých snímačů, neboť zde najdeme 48Mpx primární senzor s laserovým ostřením a optickou stabilizací, ale třeba také pětinásobný teleobjektiv (rovněž s OIS), který je u zařízení této konstrukce spíše vzácností, viz tabulka.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv 5× Teleobjektiv Selfie kamerka (vně) Selfie kamerka (uvnitř) Rozlišení 48 Mpx 10,8 Mpx 10,8 Mpx 8 Mpx 9,5 Mpx Clona f/1.7 f/2.2 f/3.1 f/2.0 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah 25 mm 121˚ 112 mm 24 mm 24 mm Velikost senzoru 1/2" 1/3" 1/3,1" 1/4" ?" Velikost pixelu 0,8 µm 1,25 µm 1,22 µm 1,12 µm 1,22 µm Typ ostření Dual Pixel PDAF, Laser AF fixní Dual Pixel PDAF Pevné Dual Pixel PDAF OIS ano ne ano ne ne

Google Pixel Fold, který se na našem trhu (pře)prodává přibližně za 50 tisíc korun, jsme vyzkoušeli v různých podmínkách. Kromě focení během dne si můžete prohlédnout rovněž snímky pořízené za šera či v noci, ale rovněž zhodnotit disciplínu portrétních snímků z temného prostředí restaurace. Do komentářů nám jako vždy můžete napsat, jak jste s kvalitou spokojeni.