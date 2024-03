Pixel 8 nedostane umělou inteligenci Gemini Nano, prý kvůli hardwaru

Server 9to5google.com upozornil na to, že v pořadu Android Show vysílaném na YouTube (celý jej můžete sledovat níže) Google sdílel podrobnosti o umělé inteligenci Gemini Nano, o níž tvrdí, že překoná GPT-4, včetně toho, že se překvapivě nedostane na Pixel 8. Je to přitom pikantní vzhledem k faktu, že Pixel 8 Pro s identickým čipsetem Gemini Nano využívá už od konce loňského roku, jak oznámil sám Google.

Během části, kde došlo na otázky a odpovědi, Terence Zhang, inženýr společnosti Google z týmu generativní AI pro Android, doslova řekl, že Gemini Nano nedorazí na Pixel 8 kvůli některým hardwarovým omezením. Dodal přitom, že ale Google pracuje na tom, aby přinesl Gemini Nano do více zařízení, konkrétně více špičkových zařízení v blízké budoucnosti.

Gemini Nano won't be coming to the Pixel 8 because of "some hardware limitations" but will be coming to more high-end devices in the near future according to Terence Zhang, a Developer Relations engineer at Google, during #TheAndroidShow.



The Pixel 8 and Pixel 8 Pro have the… pic.twitter.com/vAB50jcXrb