Bez toho by to snad ani nebyl Pixel. Některé mají růžové displeje

Fotografie: Google

Je to už taková tradice. Jakmile se novinky z řady Pixel dostanou mezi první zákazníky, čeká se jen na to, jaké problémy se projeví. Je to tím, že se telefonům, které se vydávají za etalon své třídy, věnuje větší pozornost? Nebo Google není tak důkladný jako firmy, jež mají vývoj hardwaru v hlavní náplni své práce? Nejspíše kombinace obojího.

Tentokrát si „černého Petra“ vytáhli někteří majitelé Pixelu 8 Pro. Ti nespokojení se začali ozývat v diskuzním vlákně na reddit.com, kde je vidět i jejich současný problém. Písmo na Always-On displeji má růžový nádech, ačkoli by mělo být bílé.

Další diskutující upřesňují, že jejich problém se týká hlavně horní části panelu a situací, kdy je jas stažen na minimum. Při vyšších hodnotách bílá vypadá normálně. Zprávy o tomto problému se týkají především stabilní verze softwaru, ale objevuje se i v systému Android 14 QPR1 Beta. To naznačuje, že by se mohlo jednat o hardwarovou závadu, ale definitivně to ukáže až čas.